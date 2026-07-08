Elveția face istorie la Cupa Mondială! Calificare în “sferturi” după 72 de ani

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Prin Elveția își egalează cea mai bună performanță din istoria participărilor la Cupa Mondială. În trecut, Elveția a mai atins pragul sferturilor de finală de 3 ori: 1934, 1938 și respectiv 1954. Așadar, după nu mai puțin de 72 de ani.

Strămoșul libero-ului a fost elvețian

În 1954, naționala helvetă (țară organizatoare) era condusă de legedarul Karl Rappan, un austriac naturalizat în fotbalul elvețian, inventatorul sistemului “verrou” – swiss bolt, cum îl numeau englezii în epoca (lacătul elvețian – un precursor al catenaccio). Atunci, elvețienii au atins pragul sferturilor eliminând Italia cu 4-1, fiind la rândul lor eliminați de Austria (scor 7-5), în meciul care deține și astăzi recordul de goluri marcate la un meci de Cupa Mondială.

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Interesant, în sistemul verrou, Rappan folosea un jucător numit verrouilleur — „cel care închide ușa” — poziționat în spatele apărătorilor care marcau om la om. Acest jucător nu avea adversar in marcaj, ci acoperea spațiile, corecta greșelile colegilor și respingea mingile care treceau de fundași. De aici legătura cu catenaccio: italienii au preluat și dezvoltat ideea; în Italia rolul a devenit celebru sub numele de libero — „omul liber”.

Golgheterul Elveției la Cupa Mondială

Tot din 1954 vine și golgeterul Elveției la o ediție de Cupă Mondială – Josef Hügi, cu 6 reușite. Deși a marcat 6 goluri, Hügi nu a fost și golgeterul competiției (s-a clasat al doilea, alături de germanul Morlock și austriacul Probst); titlul de cel mai bun marcator fiind adjudecat de Sándor Kocsis cu nu mai puțin de 11 goluri.

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Duminică, 12 Iulie, Elveția va forța din nou istoria – prima calificare în semifinale, într-o încleștare teribilă cu Argentina lui Messi. Fără un Hügi, dar cu Embolo și Manzambi (cate 3 goluri la actuala ediție a CM), trupa lui Yakin va încerca să facă surpriza în fața unei Argentine care s-a dovedit vulnerabilă în ultimile două partide (cu Capul verde și Egipt).

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