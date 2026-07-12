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Elvețienii au luat foc după arbitrajul din sfertul cu Argentina: ”Nu am trăit niciodată așa ceva!”. Ce le cer șefilor de la FIFA

Elveția a părăsit Cupa Mondială 2026, după ce a fost învinsă de Argentina în sferturile de finală. Însă, jucătorii lui Murat Yakin au acuzat în termeni duri arbitrajul.
Traian Terzian
12.07.2026 | 13:10
Elvetienii au luat foc dupa arbitrajul din sfertul cu Argentina Nu am trait niciodata asa ceva Ce le cer sefilor de la FIFA
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Jucătorii elvețieni au pus tunurile pe arbitraj după înfrângerea cu Argentina. Sursă foto: New York Times
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Ultimul sfert de finală de finală de la turneul final le-a adus față în față pe Argentina și Elveția, iar campioana mondială en-titre s-a impus cu 3-1 după prelungiri. Europenii, care au jucat în inferioritate numerică din minutul 72, au dat de pământ cu arbitrul Joao Pinheiro (38 de ani).

Jucătorii Elveției, frustrați de arbitrajul din meciul cu Argentina

”Centralul” portughez i-a acordat al doilea cartonaș galben atacantului Breel Embolo pentru simulare după intervenția VAR, iar acest lucru a adus nemulțumire în tabăra elvețienilor. Fundașul Manuel Akanji a tunat și a fulgerat după joc.

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”Când arbitrul este împotriva ta, devine dificil. Fiecare lucru mărunt a fost acordat împotriva noastră. Fiecare aruncare și fiecare fault al argentinienilor au rămas nepedepsite. De obicei nu spun nimic împotriva arbitrilor, dar nu am mai trăit niciodată un joc ca astăzi, cu decizii într-o singură direcție.

De îndată ce meciul s-a terminat, m-am gândit: sunt atât de mândru de echipa noastră. Ceea ce am realizat pe parcursul întregului turneu, și mai ales astăzi… Am jucat împotriva campionilor mondiali, iar ei nu au avut nicio șansă.

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Nu-mi amintesc nicio ocazie de a marca dintr-o fază în care să fi construit cursiv. Au avut noroc. Dacă meciul ar fi continuat 11 contra 11, probabil că jocul ar fi fost în favoarea noastră”, a declarat Akanji, conform Daily Mail.

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Mesaj ferm pentru șefii FIFA

La rândul său, mijlocașul Remo Freuler a mărturisit că nu înțelege eliminarea coechipierului său, care a schimbat radical cursul întâlnirii, și a cerut șefilor de la FIFA să iasă și să explice faza cu pricina.

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”Am avut mari speranțe și am avut o prestație superbă până la cartonașul roșu. Asta, desigur, ne-a perturbat ritmul. Încă nu înțeleg cum poate interveni VAR într-o astfel de situație. FIFA trebuie să explice asta”, a spus Freuler.

”Regulile sunt reguli, nu le putem schimba. Dar cu o decizie ca aceasta, ei distrug fotbalul, aceasta este părerea mea. Fac apel la voi: Nu distrugeți jocul!”, a afirmat și căpitanul Elveției, Granit Xhaka.

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Yakin și-a strigat frustrarea după eliminarea de la Mondial

Selecționerul Murat Yakin s-a arătat dezamăgit de decizia arbitrului de a-l elimina pe Embolo, considerând că nu exista niciun motiv pentru care jucătorul său să primească al doilea cartonaș galben.

”Nu era niciun motiv pentru acel cartonaș galben. Nu înțeleg. A fost o situație nevinovată, deloc periculoasă. Eroarea de arbitraj ne-a penalizat și ne-a dat peste cap întregul plan. Decizia aceea a fost pur și simplu de necrezut.

Nu sunt deloc de acord. A existat un contact clar și nu înțeleg cum au ajuns arbitrul și VAR la acea concluzie. Elveția avea tot dreptul să se simtă nedreptățită. Argentina este o echipă fantastică, dar meciurile de o asemenea importanță nu ar trebui să fie niciodată decise de decizii controversate.

Nu aș spune că îi favorizează. Am avut un meci corect și deschis. Ambele echipe au jucat fotbal. Fotbalul nu a avut câștig de cauză. Am fost pedepsiți de o eroare. A fost un moment decisiv pentru rezultatul meciului. Acum putem să ne plângem, dar trebuie să felicit Argentina. Nu vreau să mai insist asupra acestui subiect”, a precizat Yakin.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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