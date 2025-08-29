Sport

Elvețienii l-au distrus pe Istvan Kovacs după Copenhaga – Basel 2-0: „Nu înțeleg cum de n-a intervenit VAR-ul”

Elvețienii au luat foc și l-au criticat dur pe Istvan Kovacs. Motivul? Arbitrajul românului din FC Copenhaga - FC Basel 2-0
Cristian Măciucă
29.08.2025 | 08:40
Elvetienii lau distrus pe Istvan Kovacs dupa Copenhaga Basel 20 Nu inteleg cum de na intervenit VARul
Elvețienii l-au distrus pe Istvan Kovacs după Copenhaga - Basel 2-0: „Nu înțeleg cum de n-a intervenit VAR-ul” FOTO: sportpictures.eu

Istvan Kovacs (40 de ani) a primit critic dure din partea elvețienilor, după ce a arbitrat Copenhaga – Basel 2-0. Ca urmare a acestui eșec, campioana din „Țara Cantoanelor” a fost eliminată din play-off-ul Champions League.

Istvan Kovacs, distrus de elvețieni după Copenhaga – Basel 2-0

FC Copenhaga a obținut calificarea pe tabloul principal din UEFA Champions League după ce a eliminat-o pe FC Basel, cu scorul general de 3-1. După 1-1 în Elveția, nordicii au tranșat „dubla” în returul de pe Parken.

Partida a fost arbitrată de o brigadă românească avându-l pe Istvan Kovacs la centru. Arbitrul din Carei a avut o fază foarte grea, în minutul 16, care a stârnit multe controverse.

Andreas Cornelius, cel care avea să deschidă scorul în minutul 46, a avut un duel cu Keigo Tsunemoto. Vârful danez și-a luat adversarul de gât și l-a trântit la pământ.

Atât cei de la FC Basel, cât și jurnaliștii elvețieni au fost extrem de contrariați de faptul că Istvan Kovacs a tratat cu indiferență atacul lui Cornelius. „Centralului” din Carei i se reproșează că nu l-a eliminat pe atacantul celor de la FC Copenhaga și că nici măcar nu a fost chemat de VAR la marginea terenului pentru a revedea faza.

„Copenhaga a avut o ocazie mare după un corner, dar Andreas Cornelius l-a luat de gât pe Keigo Tsunemoto.

Fundașul a rămas pe gazon, dar nici Istvan Kovacs, nici cei din camera VAR nu au considerat că trebuie intervenit”, au scris elvețienii de la Watson„Trebuia Cornelius dat afară de pe gazon?”, s-au întrebat și jurnaliștii de la Blich.

Cătălin Popa a fost la VAR

Și Ludovic Magnin, antrenorul lui FC Basel, a făcut reproșuri la adresa brigăzii românești. „E clar! Nu înțeleg cum de n-a intervenit VAR-ul”,a declarat antrenorul elvețian.

La partida de pe Parken, Istvan Kovacs i-a avut arbitri asistenți pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Szabolcs Kovacs. Arbitrii din camera VAR au fost Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

