Sport

Elvir Koljic a bătut palma cu noua echipă! Semnează în prima ligă după despărțirea de Rapid

Elvir Koljic și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Rapid! Atacantul va evolua într-unul dintre campionatele puternice ale Europei.
Răzvan Rădulescu
24.07.2026 | 15:11
Elvir Koljic a batut palma cu noua echipa Semneaza in prima liga dupa despartirea de Rapid
ULTIMA ORĂ
Elvir Koljic va semna în Grecia după plecarea de la Rapid. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Elvir Koljic (31 ani) nu intră în planurile Rapidului pentru sezonul 2026/2027. Atacantul bosniac, care a evoluat în România și la Universitatea Craiova, s-a înțeles cu Iraklis Salonic și, astfel, își va continua cariera în prima ligă de fotbal a Greciei.

Elvir Koljic semnează în Grecia, după plecarea de la Rapid

După o perioadă de un an și jumătate petrecută la Rapid, Elvir Koljic a părăsit Giuleștiul. Atacantul cotat la 650.000 de euro de Transfermarkt nu va sta mult timp fără echipă. Jucătorul cu apariții în naționala Bosniei a ajuns la un acord cu Iraklis Salonic, echipă din prima ligă de fotbal a Greciei, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT

Nou-promovată pe prima scenă, Iraklis este antrenată de italianul Walter Mazzarri. La noua echipă, Elvir Koljic va fi coechipier cu Jakuk Hromada, celălalt fotbalist despre care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că va pleca de la Rapid. Totodată, Yohan Roche, fostul fotbalist al Petrolului, va face echipă cu cei doi ex-rapidiști.

Câștigător al Cupei și Supercupei României cu Universitatea Craiova, Elvir Koljic, dorit în trecut și de FCSB, nu a rupt norii la Rapid. În cele 46 de meciuri pe care le-a adunat în tricoul alb-vișiniu, Koljic a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive. Adus cu surle și trâmbițe la Rapid, formația patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu a decis să nu-i prelungească înțelegerea lui Koljic, astfel, atacantul a plecat liber de contract.

ADVERTISEMENT
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Digi24.ro
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

Salariul lui Koljic la Rapid. Giuleștenii au de ce să răsufle ușurați

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la vremea respectivă că Elvir Koljic era unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lotul Rapidului și din SuperLiga. Lunar, atacantul de 31 de ani încasa aproximativ 30.000 de euro. „Așteptările au fost foarte mari. Presiunea a fost foarte mare și pentru el. Vezi câte goluri are de când a venit la Rapid și vezi ce salariu are.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"

Normal că nu le convine. Nici el nu a jucat foarte bine”, spunea Bănel Nicoliță în luna mai. De-a lungul carierei, Elvir Koljic a evoluat pentru NK Kljuc, NK Triglav, FC Krupa, Borac Banja Luka, Lech Poznan, Universitatea Craiova și Rapid.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi
Fanatik
Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din...
Fanatik
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Fanatik
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Tags:
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!