Elvir Koljic a bătut palma cu noua echipă! Semnează în prima ligă după despărțirea de Rapid

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Elvir Koljic (31 ani) . Atacantul bosniac, care a evoluat în România și la Universitatea Craiova, s-a înțeles cu Iraklis Salonic și, astfel, își va continua cariera în prima ligă de fotbal a Greciei.

Elvir Koljic semnează în Grecia, după plecarea de la Rapid

După o perioadă de un an și jumătate petrecută la Rapid, Elvir Koljic a părăsit Giuleștiul. Atacantul cotat la 650.000 de euro de Transfermarkt nu va sta mult timp fără echipă. Jucătorul cu apariții în naționala Bosniei a ajuns la un acord cu Iraklis Salonic, echipă din prima ligă de fotbal a Greciei, conform .

ADVERTISEMENT

Nou-promovată pe prima scenă, Iraklis este antrenată de italianul Walter Mazzarri. La noua echipă, Elvir Koljic va fi coechipier cu . Totodată, Yohan Roche, fostul fotbalist al Petrolului, va face echipă cu cei doi ex-rapidiști.

Câștigător al Cupei și Supercupei României cu Universitatea Craiova, Elvir Koljic, dorit în trecut și de FCSB, nu a rupt norii la Rapid. În cele 46 de meciuri pe care le-a adunat în tricoul alb-vișiniu, Koljic a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive. Adus cu surle și trâmbițe la Rapid, formația patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu a decis să nu-i prelungească înțelegerea lui Koljic, astfel, atacantul a plecat liber de contract.

ADVERTISEMENT

Salariul lui Koljic la Rapid. Giuleștenii au de ce să răsufle ușurați

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la vremea respectivă că Elvir Koljic era unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lotul Rapidului și din SuperLiga. Lunar, atacantul de 31 de ani încasa aproximativ 30.000 de euro. „Așteptările au fost foarte mari. Presiunea a fost foarte mare și pentru el. Vezi câte goluri are de când a venit la Rapid și vezi ce salariu are.

ADVERTISEMENT

Normal că nu le convine. Nici el nu a jucat foarte bine”, spunea Bănel Nicoliță în luna mai. De-a lungul carierei, Elvir Koljic a evoluat pentru NK Kljuc, NK Triglav, FC Krupa, Borac Banja Luka, Lech Poznan, Universitatea Craiova și Rapid.