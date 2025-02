Elvir Koljic a dezvăluit cum a ajuns la Rapid, după ce a efectuat vizita medicală la FCSB: „Pentru mine, este cea mai bună alegere”

. Fotbalistul bosniac a vorbit despre transferul la formația giuleșteană și a oferit detalii cu privire la negocierile dintre Universitatea Craiova și grupările din capitală.

Elvir Koljic a dezvăluit culisele transferului la Rapid

Atacantul bosniac a sosit la București și chiar a efectuat vizita medicală la FCSB, dar mutarea a căzut apoi și jucătorul a semnat cu Rapid.

„Așa cum știe toată lumea, am intrat în ultimele șase luni de contract cu Craiova și am înțeles că nu vom mai continua împreună.

Clubul căuta soluții să mă trimită la altă echipă, au fost discuții inclusiv cu o echipă din Bosnia. În ultima zi de mercato, m-a sunat domnul Rotaru și mi-a spus că s-a înțeles cu domnul Becali și că trebuie să merg la FCSB. Am ajuns la București, am făcut vizita medicală și, la un moment dat, domnul Rotaru m-a sunat din nou și mi-a spus că nu s-a mai înțeles cu domnul Becali. Mai multe detalii nu știu.

Din punctul meu de vedere, însă, cred că soluția care a venit ulterior a fost mai bună pentru mine. Nu știu cum este pentru Craiova, dar pentru mine, Rapid este cea mai bună alegere.

(n.r. despre contractul cu FCSB) Nu știu exact. Din ce am auzit, se înțeleseseră pentru un contract de un an și jumătate, plus opțiune pentru încă un an. După aceea, nu știu ce s-a întâmplat. Când am ieșit de la vizita medicală, totul s-a schimbat” a afirmat Elvir Koljic pentru .

Născut în Spania, la Valladolid, bosniacul a debutat la nivel de seniori pentru gruparea slovenă Triglav și a mai evoluat pentru Krupa și Borac Banja Luka, ambele din Bosnia, plus formația poloneză Lech Poznan, înainte să semneze cu Universitatea Craiova în 2018.

Debut nefast pentru Koljic la Rapid

La doar două zile după oficializarea transferului la Rapid, Elvir Koljic a fost titularizat de Marius Șumudică pentru partida cu Oțelul Galați din Superligă. din poziții excelente, iar partida s-a încheiat cu un rezultat dezamăgitor pentru giuleșteni, 1-1.

În cele șase sezoane și jumătate pe care le-a petrecut la Universitatea Craiova, atacantul a înscris 40 de goluri și a oferit 14 pase decisive în cele 138 de partide disputate în Superligă.

29 de ani are Elvir Koljic

800.000 de euro este în prezent cota atacantului bosniac, conform transfermarkt