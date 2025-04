Elvir Koljic a reacționat după criticile dure ale fanilor rapidiști. Ce mesaj le-a transmis

Transferat în această iarnă de Rapid, Elvir Koljic a înscris doar două goluri pentru giuleșteni în 11 partide, iar atacantul a avut o evoluție dezamăgitoare în .

Elvir Koljic a reacționat după criticile fanilor: „Au dreptate”

După finalul meciului de la Sibiu, , în cadrul căruia tehnicianul a anunțat că va pleca de la echipă. În timpul discuției cu tehnicianul, fanii l-au criticat dur pe Koljic, iar atacantul bosniac a reacționat după afirmațiile acestora.

ADVERTISEMENT

„Au dreptate suporterii, am dat puține goluri. Fiecare atacant își dorește să dea goluri. Am avut ocazii, dar sper să reușesc să marchez în viitor. Nu am probleme cu criticile, mă motivează.

Orice fotbalist a trecut prin momente grele. Lumea poate să spună ce vrea, are libertatea să vorbească. Și la Craiova și aici este presiune. Știam că Rapid este o echipă mare”, a transmis atacantul pentru .

ADVERTISEMENT

Koljic a debutat la Rapid pe 8 februarie, în partida contra celor de la Oțelul, iar două etape mai târziu a marcat primul său gol, în succesul cu 3-1 împtotriva Farului. Al doilea gol marcat de bosniac a fost în , singura victorie a giuleștenilor din a doua fază a campionatului.

Robert Niță: „Koljic nu își găsește ritmul”

Prezent la meciul de la Sibiu a fost și fostul atacant al Rapidului, Robert Niță. , iar printre subiectele abordate s-a numărat și situația lui Koljic. „Eram acolo, la autocar, că am fost la meci.

ADVERTISEMENT

Koljic a fost printre cei mai contestați jucători. Din păcate, el nu-și găsește ritmul pe care îl avea la un moment dat la Craiova. E atacant, toată lumea se așteaptă să marcheze și atunci nemulțumirile se îndreaptă către cei de la care se așteaptă să facă diferența”, a declarat Niță.