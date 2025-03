Reprezentativa Bosniei și Herțegovinei va fi doar una dintre adversarele României în drumul spre Cupa Mondială nord-americană din 2026. Tricolorii ar putea să dea piept inclusiv cu Elvir Koljic, atacantul Rapidului, care vrea să intre din nou în atenția selecționerului său. , iar atacantul din SuperLiga nu a fost trecut pe listă. Speranțele lui Koljic se leagă de meciul retur contra „tricolorilor”.

Elvir Koljic, adversarul României în preliminariile CM 2026? „Îmi doresc să revin la naționala Bosniei! Dzeko e idolul meu”

Elvir Koljic și-a exprimat clar intenția de a-și reprezenta din nou țara natală la cel mai înalt nivel. Rămâne de văzut dacă vârful de atac din Giulești va intra în calculele selecționerului Bosniei pentru primul meci din preliminarii cu România, .

În plus, fotbalistul aflat sub comanda lui Marius Șumudică visează să împartă din nou vestiarul cu marele Edin Dzeko, .

“(n.r. – Crezi că un parcurs bun anul ăsta la Rapid te va aduce înapoi și la echipa națională?) Eu zic că depinde cel mai mult de mine pentru națională.

Acolo știți că e concurență mare, dar vreau să fiu acolo, îmi doresc asta și dau totul să fiu. S-a schimbat și generația acolo, cum s-a făcut și la România, sunt mulți jucători tineri, dar doresc să fiu din nou în vestiar cu Dzeko, care e idolul meu.

E idolul la toți jucătorii din Bosnia și zic eu la mulți și din Europa. Toată lumea știe cine e Edin. Nu știu dacă ați văzut, dar el zilnic se duce în camere, îi salută pe băieți, vorbește cu ei. E un om foarte simplu, foarte bun.

Înainte nu am știut, dar când am plecat la națională am văzut că și jucătorii mari pot să fie oameni buni și nu sunt, cum se zice, cu nasul pe sus. Îi ajută pe jucătorii tineri, vorbește cu ei, îți spune ce trebuie să faci.

Și pe mine m-a ajutat foarte mult în momentul ăla în care am fost, că la națională am jucat și vreau să fiu din nou și vedem ce se mai întâmplă”, a spus Elvir Koljic, în direct și în exclusivitate la podcastul “Suflet de rapidist“.