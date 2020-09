Elvir Koljic, aproape de Dinamo Kiev! Mircea Lucescu pregătește transferul golgheterului Craiovei, după calificarea în grupele Ligii Campionilor! Exclusiv

Mircea Lucescu a pus ochii pe Elvir Koljic, golgheterul Universității Craiova, după ce s-a calificat în grupele Champions League. Dinamo Kiev este gata să ofere 7 milioane de euro pentru atacantul oltenilor, care a mai fost dorit de antrenorul român și pe vremea când era la Zenit Sankt-Petersburg.

Se pare că Dinamo Kiev poartă negocieri intense cu Mihai Rotaru, care însă cere cu trei milioane de euro mai mult decât oferta ucrainienilor. Este foarte posibil însă ca oferta să fie mărită, mai ales că Mircea Lucescu a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor, după ce a câștigat clar în fața lui Gent, scor 3-0, returul din play-off-ul Ligii Campionilor.

Elvir Koljic tocmai și-a prelungit contractul cu echipa lui Bergodi pe 15 iulie și are un salariu de 200.000 de euro pe an. Atacantul, care a marcat 25 de goluri în 29 de meciuri, are contract în Bănie până în iunie 2025. În acest sezon, Koljic are cinci goluri în cinci etape și este golgheterul campionatului, la egalitate cu Dennis Man, iar Craiova se află pe primul loc în acest moment și este singura formație care are punctaj maxim după cele patru etape disputate.

Mircea Lucescu l-a dorit pe Koljic și la Zenit, dar internaționalul bosniac s-a accidentat

Mircea Lucescu îl preciază foarte mult pe bosniacul care joacă meci de meci la echipa națională și a fost foarte aproape să îl transfere când era antrenorul lui Zenit, însă mutarea a picat în ultima clipă, după ce fotbalistul a suferit o accidentare și a lipsit 9 luni de pe gazon.

Dacă în iarna lui 2019, Craiova cerea cinci milioane de euro, prețul s-a dublat între timp, după ce fotbalistul a uimit cu evoluțiile sale constante, dar și datorită meciurilor bune făcute la echipa națională a Bosniei.

Fotbalistul născut în Spania, la Valladolid, a impresionat încă de la venirea sa în România, în 2018, când ”Dzeko din Bănie” a marcat nu mai puțin de 10 goluri în 13 meciuri și avea o cotă de 350.000 de euro, deși era golgheterul campionatului bosniac cu 8 goluri în 7 etape și era dorit de echipe mari precum Glasgow Rangers sau Panathinaikos.

Ervin Koljic poate deveni cel mai scump transfer din istoria Craiovei. Oltenii vor 10 milioane de euro, Dinamo Kiev oferă 7 milioane

Dacă Dinamo Kiev va ajunge la un acord cu patronul oltenilor Mihai Rotaru, plătind suma cerută de olteni, de 10 milioane de euro, Koljic poate deveni cel mai scump jucător vândut vreodată de Universitatea Craiova, cu 2,6 milioane de euro mai mult decât transferul lui Alexandru Mitriță în Major Soccer League la New York City.

Momentan, Kiev oferă doar 7 milioane de euro, dar suma oferită poate creşte după ce Mircea Lucescu i-a dus pe ucraineni în grupele Champions League.

Koljic a tot avut probleme cu accidentările, însă, în acum este un jucător de bază al echipei și are aproape un gol la fiecare două meciuri jucate. De asemenea, a dat 7 pase decisive pentru coehipierii săi.

Atacantul bosniac mai are nevoie de doup goluri și va intra în top trei marcatori ai Universității Craiova, depășindu-l pe Nuno Rocha care are 25 de goluri, urmat de Alexandru Băluță, actualul fotbalist al Akademiei Puskas, care are 28 de goluri în tricoul alb-albastru, dar și 16 pase decisive, în timp ce fostul partener din atac, Alexandru Mitriță, are 29 de goluri în 60 de meciuri și 11 pase decisive.