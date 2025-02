Elvir Koljic explică ratările monumentale și primul gol în tricoul Rapidului: „Cei de la Farul sunt finii mei!”

ediția de marți, 25 februarie. Noul atacant al Rapidului a explicat cum a ratat senzațional la debut, dar și cum s-a simțit după

Elvir Koljic a spus totul despre cum a ratat din fața porții cu Oțelul Galați chiar la debutul pentru Rapid

Dat ca și transferat în această iarnă la FCSB, Elvir Koljic a ajuns la Rapid. Atacantul bosniac a semnat cu giuleștenii și a debutat oficial în remiza cu Oțelul Galați (1-1).

În direct la „Suflet de Rapidist”, noul vârf al giuleștenilor a dezvăluit ce s-a întâmplat la debutul său, când a ratat din fața porții adverse, dar și ce a simțit după primul gol marcat în ultima etapă cu Farul Constanța.

„La mulți intra în poartă, la mine s-a dus peste!”

„Primul meci a fost destul de greu, făcusem doar un antrenament cu echipa. M-au primit bine băieții. Posibil am pus presiune pe mine să arăt ce pot, să marchez, și am ratat acele ocazii. Una dintre ele a fost mare.

Eu am fost sigur că mingea vine acolo, am simțit să mă duc acolo, dar și terenul era destul de slab. Mingea a sărit, am dat cu gamba. Nu am avut nici noroc, la mulți intra în poartă, la mine s-a dus peste.

„Am simțit că va veni golul, că voi marca!”

Am înțeles mișcările celorlalți. Am făcut mai multe antrenamente, mi-a fost mai ușor. Am dat multe goluri cu Farul/ Viitorul, sunt finii mei. A venit bine meciul acesta pentru mine. Am simțit că o să marchez.

Am încredere în mine, știu ce pot să fac. Am simțit că va veni golul, că voi marca. Farul are probleme la fazele fixe, este o echipă tânără, nu sunt înalți. Este important că am bătut”, a spus Elvir Koljic la „Suflet de Rapidist”.

46 de goluri și 17 pase decisive sunt cifrele lui Elvir Koljic în tricoul Universității Craiova, fosta sa echipă

168 de meciuri a bifat pentru olteni