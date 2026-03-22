Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”

Elvir Koljic (30 de ani) a fost principala variantă de atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid înainte de transferul lui Daniel Paraschiv, însă cifrele bosniacului din acest sezon sunt dezamăgitoare: doar 5 goluri și 3 pase decisive în 29 de partide. Horia Ivanovici, Robert Niță și Adrian Ilie au discutat despre evoluțiile atacantului în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Elvir Koljic, mărul discordiei în direct

Discuția despre Elvir Koljic a pornit de la directorul FANATIK, Horia Ivanovici, care și-a exprimat dezamăgirea cu privire la evoluțiile atacantului bosniac: „Ce ne facem cu Koljic? Rapidul, când intră Koljic, joacă meci de meci în 10 oameni. Să mă ierte băiatul ăsta, nu am nimic cu el. M-am plictisit eu să îl aștept. Nu doar că nu marchează, dar nu e implicat sută la sută, sunt multe faze la care a renunțat, faze la care l-am văzut cum renunță”.

Robert Niță i-a luat apărarea lui Elvir Koljic și a scos în evidență modul în care acesta contribuie la jocul Rapidului. „La fazele fixe ale adversarilor e primul jucător pe scurt, un atacant te ajută și pe faza defensivă. Protejează bine, joacă bine cu spatele la poartă, iese la primit să redubleze. Ok, nu marchează și nu e acel Koljic la care se așteaptă toată lumea.

Și el vrea mai mult de la el. A dat pasă de gol etapa trecută. A spus-o și Daniel Pancu, care e antrenorul momentului, Rapidul e foarte bună pe tranziții, pe contraatac. Îi au pe Petrila și Dobre, plus Moruțan, care 1 contra 1 e foarte bun. Și atunci, nu are cum Koljic”, a afirmat fostul atacant în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde .

Care este rolul lui Elvir Koljic la Rapid

Robert Niță a subliniat mai apoi faptul că Elvir Koljic are rolul său la Rapid, iar replica lui Horia Ivanovici a sosit imediat. „Are rolul lui, e adevărat, în ultimele 15-20 de etape, tot caut rolul lui pe tabela de marcaj. De aia l-a mătrășit și Craiova, nu e nicio diferență între ce nu juca la Craiova și ce nu joacă la Rapid. Poveștile astea, cât e de util Koljic… Bă, te-am luat să dai goluri”, a declarat directorul FANATIK.

„Cu Dinamo mie mi-a plăcut când a intrat și a făcut un-doi-uri, a ținut acolo fundașii centrali”, a spus Adrian Ilie, contrat de Horia Ivanovici: „M-ați înnebunit cu un-doi-urile. Nu am știut că există fotbaliști care se cumpără pentru un-doi-uri. Am înțeles, l-a luat Rapidul, e jucător de un-doi-uri, s-a inventat un nou post”. Robert Niță a recunoscut că fotbalistul Rapidului a dezamăgit din punct de vedere al realizărilor pe tabelă: „Cu o etapă înainte face un un-doi bun și iese gol. E adevărat, nu are cifre, un atacant îl iei, în primul rând, ca să dea goluri”. Singura contribuție decisivă a lui Elvir Koljic din ultimele 5 luni a fost pasa de gol oferită în .