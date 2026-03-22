Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”

Elvir Koljic (30 de ani) a fost principala variantă de atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid înainte de transferul lui Daniel Paraschiv, însă cifrele bosniacului din acest sezon sunt dezamăgitoare: doar 5 goluri și 3 pase decisive în 29 de partide. Horia Ivanovici, Robert Niță și Adrian Ilie au discutat despre evoluțiile atacantului în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
Discuția despre Elvir Koljic a pornit de la directorul FANATIK, Horia Ivanovici, care și-a exprimat dezamăgirea cu privire la evoluțiile atacantului bosniac: „Ce ne facem cu Koljic? Rapidul, când intră Koljic, joacă meci de meci în 10 oameni. Să mă ierte băiatul ăsta, nu am nimic cu el. M-am plictisit eu să îl aștept. Nu doar că nu marchează, dar nu e implicat sută la sută, sunt multe faze la care a renunțat, faze la care l-am văzut cum renunță”.
Robert Niță i-a luat apărarea lui Elvir Koljic și a scos în evidență modul în care acesta contribuie la jocul Rapidului. „La fazele fixe ale adversarilor e primul jucător pe scurt, un atacant te ajută și pe faza defensivă. Protejează bine, joacă bine cu spatele la poartă, iese la primit să redubleze. Ok, nu marchează și nu e acel Koljic la care se așteaptă toată lumea.
Și el vrea mai mult de la el. A dat pasă de gol etapa trecută. A spus-o și Daniel Pancu, care e antrenorul momentului, Rapidul e foarte bună pe tranziții, pe contraatac. Îi au pe Petrila și Dobre, plus Moruțan, care 1 contra 1 e foarte bun. Și atunci, nu are cum Koljic”, a afirmat fostul atacant în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit și despre situația directorului sportiv de la Rapid, Mauro Pederzoli.
Robert Niță a subliniat mai apoi faptul că Elvir Koljic are rolul său la Rapid, iar replica lui Horia Ivanovici a sosit imediat. „Are rolul lui, e adevărat, în ultimele 15-20 de etape, tot caut rolul lui pe tabela de marcaj. De aia l-a mătrășit și Craiova, nu e nicio diferență între ce nu juca la Craiova și ce nu joacă la Rapid. Poveștile astea, cât e de util Koljic… Bă, te-am luat să dai goluri”, a declarat directorul FANATIK.
„Cu Dinamo mie mi-a plăcut când a intrat și a făcut un-doi-uri, a ținut acolo fundașii centrali”, a spus Adrian Ilie, contrat de Horia Ivanovici: „M-ați înnebunit cu un-doi-urile. Nu am știut că există fotbaliști care se cumpără pentru un-doi-uri. Am înțeles, l-a luat Rapidul, e jucător de un-doi-uri, s-a inventat un nou post”. Robert Niță a recunoscut că fotbalistul Rapidului a dezamăgit din punct de vedere al realizărilor pe tabelă: „Cu o etapă înainte face un un-doi bun și iese gol. E adevărat, nu are cifre, un atacant îl iei, în primul rând, ca să dea goluri”. Singura contribuție decisivă a lui Elvir Koljic din ultimele 5 luni a fost pasa de gol oferită în victoria cu 3-2 contra lui Dinamo.