Elvir Koljic, explicații după Oțelul – Rapid 1-1: “Au ratat fotbaliști mai mari ca mine!”. Ce a spus despre transferul ratat la FCSB

Atacantul giuleștenilor a avut nu mai puțin de trei ocazii mari de a marca, însă nu a reușit să debuteze cu gol. La finalul partidei, fotbalistul din Bosnia a spus că și alți fotbaliști mari din istoria fotbalului au avut astfel de ratări.

Elvir Koljic nu dezarmează după Oțelul Galați – Rapid

Rapid și Oțelul Galați, vorbind despre ratările pe care le-a avut în timpul confruntării, dar și despre transferul ratat la FCSB: „A fost un meci de luptă, pe un teren foarte greu.

Meritam să câștigăm, am avut ocaziile mai mari. Nu știu cum s-a dus mingea la ratarea mea, mi-a sărit mingea din gazon cumva în picior. Ăsta e fotbalul, au ratat și jucători mai mari ca mine.

Trebuie să mă pregătesc mai bine și să marchez la următorul meci. Eu zic că am ales cea mai bună variantă, știam cine e Rapid, a fost primul meci astăzi după o zi de antrenament. Din păcate, nu am marcat, dar o să-mi fac ocazii și voi marca”.

„Nu știu ce să spun despre FCSB, mai bine întrebați-l pe domnul Rotaru și domnul Becali, din câte știu ei doi nu s-au înțeles. Au trecut șase ani și 4-5 luni, le mulțumesc celor de la Craiova, le doresc multă baftă în continuare.

Vreau să-i mulțumesc domnului Șumudică, știe ce calitate am. Eu am venit ieri, e puțin greu, mi-a spus să am încredere în mine și că voi marca la următoarele meciuri. Trebuie să prind încredere!”, a mai declarat Elvir Koljic.

„Stăm cu presiune!”

, a vorbit despre meci și este supărat pentru că echipa sa nu a reușit să plece cu o victorie de la Galați, însă este încrezător pentru următoarele meciuri.

„Nu pot să mă bucur de golul meu la maximum, trebuia să facem orice ca să nu primim gol. Am avut în fiecare meci multe ratări, știam că vom marca, pentru că suntem buni în atac.

Din păcate, am primit acel gol și nu am mai marcat. Sunt sigur că Elvir Koljic va marca la următoarele meciuri. Stăm cu presiune, pentru că în spatele nostru sunt alte echipe care vor să intre în play-off. Trebuie să câștigăm, chiar dacă am făcut un pas greșit astăzi”, a mai .