Elvir Koljic, primul gol după aproape un an. Prin ce calvar a trecut atacantul Universității Craiova

Elvir Koljic a avut o perioadă foarte grea, fiind măcinat de accidentări. Totuși, fotbalistul bosniac a reușit să își treacă în cont primul gol după aproape un an în . Din fericire pentru echipa sa, „Dragonul” a punctat atunci când trebuia. A fost golul victoriei în meciul cu „giuleștenii”, fiind o execuție de excepție.

ADVERTISEMENT

Delegația Universității Craiova va pleca liniștită în , anunțat în exclusivitate de FANATIK. Laurențiu Reghecampf va avea timp în pauza competițională să își pună la punct planurile. De asemenea, „Reghe” a anunțat la finalul partidei cu Rapid că vor ajunge jucători noi la Craiova.

Elvir Koljic a reușit primul gol după un an pentru Universitatea Craiova. Marcase ultima dată într-un meci cu FC Argeș din campionat

Lipsa golului îl măcina pe Elvir Koljic, iar acest lucru se observa în evoluțiile sale. Totuși, fotbalistul Craiovei a reușit să înscrie în meciul cu Rapid, iar „ghiuleaua” sa de la mare distanță a părut să aibă forță pentru că atacantul și-a pus toată frustrarea de care a avut parte în ultima perioadă.

Din septembrie 2020 nu mai reușise Koljic să-și treacă în cont numele pe lista marcatorilor pentru Universitatea Craiova. Fotbalistul de 26 de ani era cel care ducea scorul la 2-0 pentru Știința în meciul cu FC Argeș de pe 25 septembrie. De asemenea, își punea și el amprenta, iar Honciu era cel care reducea din diferență pentru piteșteni.

ADVERTISEMENT

Pentru Koljic urma accidentarea din meciul cu Poli Iași, fiind . Lovitura a fost atât de puternică încât bosniacul a lipsit o perioadă de câteva luni de pe teren și nici până în acest moment nu și-a revenit la forma care l-a consacrat.

„Un meci deschis, ne-am creat multe ocazii după eliminare. Am jucat foarte bine în repriza a doua, după un joc în prima repriză pe care nu aș vrea să-l mai văd vreodată. Portarul lor a fost foarte inspirat, a scos mingi incredibile. Mă bucur pentru Koljic că a reușit să marcheze, mă bucur pentru atitudine,” a declarat Laurențiu Reghecampf după meci.

A trecut printr-un calvar în ultima perioadă. Măcinat de accidentări, Elvir Koljic încearcă să redevină „Dragonul” Științei

Elvir Koljic a fost aproape să ajungă la Dinamo Kiev în 2020, dar ghinionul s-a ținut după el. Fotbalistul care a părut mereu că este peste nivelul Ligii 1 a fost un „magnet” pentru accidentări încă de la sosirea sa la Universitatea Craiova, dar a avut o problemă medicală și când evolua pentru Lech Poznan.

ADVERTISEMENT

Astfel, după ce a evoluat foarte bine pentru Craiova la început, Koljic s-a accidentat la naționala Bosniei. După revenirea din acea perioadă, bosniacul a intrat pe teren pentru Universitatea într-un meci cu FC Voluntari, lovindu-se la spate. A urmat o nouă perioadă de pauză, dar revenirea sa a fost fantastică, iar golurile au curs pe bandă rulantă.

A venit nenorocirea din meciul cu Poli Iași, iar fotbalistul trage și acum din lovitura primită de la Mihalache: „Știu cât de greu e să ai fractură, să stai 4-5 luni. Chiar n-am cuvinte. Îmi pare foarte rău. O să-l sun. Scuzele mele sunt în van acum, nici nu știu cum să procedez la astfel de momente.

Credeți-mă că, după ce am luat roșu, nici nu m-am mai uitat la meci, am stat în vestiar și după am mers la autocar. Chiar îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roșii. Primează sănătatea,” spunea fotbalistul de la Iași după ce i-a provocat lui Koljic o fractură.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că a urmat din nou o perioadă de recuperare și atacantul a încercat să revină pe teren și-n sezonul precedent, dar a avut evoluții sporadice, fiind vizibil faptul că nu și-a revenit. În acest sezon a bifat mai multe minute, dar din nou s-a accidentat, fiind schimbat de Laurențiu Reghecampf în meciul cu Voluntari de la începutul acestei luni. Din fericire, a fost doar o entorsă minoră, revenind pe gazon, chiar dacă nu ca titular.