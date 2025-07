Elvir Koljic, reacție sinceră după Rapid – CFR Cluj 1-1: ”Suntem mulțumiți cu acest punct”. Ce a spus despre accidentare. Video

Elvir Koljic a admis faptul că punctul scos în partida Rapid – CFR Cluj 1-1 este foarte bun. Reacția atacantului bosniac este surprinzătoare, mai ales că .

Prima reacție a lui Elvir Koljic după Rapid – CFR Cluj 1-1

Imediat după încheierea întâlniri din Giulești, din etapa a 2-a a SuperLigii, atacantul bosniac al Rapidului a explicat că a început să simtă dureri după ce a trecut efectul pastilelor și din această cauză a preferat să fie schimbat.

”Și înainte de meci știam că va fi un meci foarte greu. Eu zic că am scos un rezultat pozitiv, pot să zic că suntem fericiți și cu un punct. Am avut ocazii să câștigăm, dar suntem mulțumiți cu acest punct. Manea a dat o centrare bună și am fost omul potrivit la locul potrivit.

E bine (n.r. – accidentarea din meciul cu FC Argeș), am reușit să mă recuperez. Am jucat cât am putut, sper să fiu mult mai bine meciul următor. Cu siguranță că am trecut prin perioade destul de grave, mi-au trecut acele momente prin cap, mă bucur că am scăpat și sunt ok acum. Am început puțin să simt durerea și de asta am zis să ies, am jucat puțin și cu pastile”, a declarat Koljic, la .

Laude pentru Alex Dobre

Atacantul giuleștenilor a vorbit despre atmosfera incendiară creată de fanii Rapidului la derby-ul cu CFR Cluj și l-a lăudat pe Alex Dobre, cel care a evoluat pe postul de vârf împins după înlocuirea sa.

”Atmosfera este incredibilă aici, jucăm pentru suporteri, sper să îi facem fericiți. Era mai bine dacă luam 3 puncte, dar e bine și așa. Dobre a jucat atacant, a jucat bine, toți știm că este un jucător bun”, a spus Elvir Koljic.

Alex Dobre a fost protagonistul unui . La pauza de hidratare, el l-a îmbrâncit pe teren pe coechipierul său Tobias Christensen, care îi reproșa o fază în care nu a pasat și Rapid a ratat șansa golului de 2-1.

