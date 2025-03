Elvir Koljic și prietenia cu Edin Dzeko, adversarul „tricolorilor” în preliminariile CM 2026! L-a susținut după accidentarea „horror” de la Craiova și l-a anunțat cine-i va fi antrenor în 2023

Sergej Barbarez l-a convocat pe Edin Dzeko pentru „dubla” cu România și Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Starul bosniac de la Fenerbahce revine în București, orașul în care locuiește Elvir Koljic, bunul său prieten din SuperLiga.

Elvir Koljic și prietenia cu Edin Dzeko! Cum a reacționat adversarul „tricolorilor” din preliminariile CM 2026 după accidentările „horror” de la Craiova

Edin Dzeko a fost, este și va fi idolul multor fotbaliști tineri din Bosnia și Herțegovina. Cel mai mare atacant din țara ex-iugoslavă este un model și pentru Elvir Koljic, transferat în iarnă de Rapid de la Universitatea Craiova.

la naționala Bosniei. Atacantul trecut pe la Manchester City, AS Roma sau Inter Milano l-a impresionat pe vârful celor de la Rapid București prin atitudinea modestă. Acesta a vorbit la „Suflet de rapidist” despre adversarul „tricolorilor”.

„Doresc să fiu din nou în vestiar cu Dzeko, care e idolul meu. E idolul tuturor jucătorilor din Bosnia și zic eu la mulți și din Europa. Toată lumea știe cine e Edin. Nu știu dacă ați văzut, dar el zilnic se duce în camere, îi salută pe băieți, vorbește cu ei.

E un om foarte simplu, foarte bun. Înainte nu am știut, dar când am plecat la națională am văzut că și jucătorii mari pot să fie oameni buni și nu sunt, cum se zice, cu nasul pe sus. Îi ajută pe jucătorii tineri, vorbește cu ei, îți spune ce trebuie să faci”, spunea Elvir Koljic.

Elvir Koljic și Edin Dzeko au ținut legătura, chiar și după ce vârful legitimat la Rapid București a pierdut contactul cu naționala. „Dragonul” a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK că fostul atacant de la Inter i-a scris după accidentarea „horror” suferită la Universitatea Craiova.

„Dzeko mi-a trimis mesaj de fiecare dată când m-am accidentat, mereu m-a întrebat cum mă simt”, spunea Elvir Koljic în urmă cu un an.

Dzeko l-a sunat pe Elvir Koljic și l-a anunțat cine va fi noul antrenor al Universității Craiova

Elvir Koljic a aflat de la , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antrenorul bulgar și fostul atacant de la Inter și Manchester City au o relație specială după ce au colaborat între 2021 și 2022 la naționala Bosniei.

Edin Dzeko l-a sunat pe Elvir Koljic când a aflat că Ivaylo Petev va semna cu Universitatea Craiova. Atacantul plecat la Rapid era în vestiarul oltenilor și astfel au aflat și restul jucătorilor din lotul „juveților” de venirea tehnicianului bulgar în Cetatea Băniei.

Elvir Koljic putea să fie „noul Dzeko”. „Dragonul” spera să îi ia locul la națională

Elvir Koljic se anunța un atacant important pentru naționala Bosniei după transferul la Universitatea Craiova. Totuși, accidentările dese suferite la Universitatea Craiova l-au împiedicat să își atingă potențialul maxim.

„Dragonul” spera să îi ia locul lui Edin Dzeko la naționala Bosniei. Într-un interviu oferit în 2021, Elvir Koljic a vorbit despre legendarul atacant bosniac și șansele să devină titular în reprezentativa țării sale.

„Ştiu că vreţi să mă vedeţi toţi ca înainte, şi eu vreau. Dar e greu, nu pot să fiu chiar 100% după aproape 10 luni fără fotbal. Eu de simţit mă simt foarte bine, însă am nevoie de puţin mai mult timp ca să revin la forma maximă.

Dzeko e un fotbalist extraordinar, dar şi un om extraordinar, am ajuns să‑l cunosc bine la naţională Legat de ce se va întâmpla când se va retrage, da, eu sper să îi pot lua locul, dar mai e mult până acolo. Înainte de asta trebuie să joc mult mai bine la Universitatea”, spunea Elvir Koljic.