Elvir Koljic a ajuns la Rapid în iarnă, deși inițial trebuia să fie legitimat la FCSB. Fotbalistul bosniac a vorbit pe larg despre această controversă iscată la începutul lunii februarie în cadrul podcastului “Suflet de rapidist“.

Elvir Koljic, tot adevărul despre transferul ratat la FCSB: „De ce m-au ținut trei ore în tubul acela? M-a deranjat!”

Elvir Koljic a explicat în detaliu ce a dus la venirea sa la Rapid, în condițiile în care trebuia să evolueze pentru FCSB. Totul se datorează unei probleme întâmpinate în timpul vizitei medicale, pe care Koljic, , o efectua înainte de a semna cu gruparea roș-albastră.

“Am fost în RMN și am stat în RMN în jur de 3 ore. Îți dai seama că nici mie nu mi-a convenit. Am făcut glezna, la care era normal să fac RMN, și acolo unde am făcut ruptura la tendon.

Nu știu de ce s-a făcut atâta RMN, nici mie nu mi-a convenit, m-a deranjat. Dar asta e, am trecut, eu consider că asta e cea mai bună soluție pentru mine, că am ajuns la Rapid.

Am fost la antrenament cu Craiova și în ultimele 10 minute a venit antrenorul și mi-a spus la modul că am semnat cu FCSB-ul. Am zis: ‘Când? Nu știu nimic de asta.’

Și eu practic eram în lot pentru următorul meci și când am intrat în vestiar, am avut nici nu știu câte mesaje, câte apeluri și am vorbit după cu impresarul, că mie nu mi-a spus ce se întâmplă.”

“Domnul Rotaru voia să mă trimită împrumut, deși eram în ultimele 6 luni”

“Au fost oferte, domnul Rotaru a spus că vrea să mă trimită împrumut 6 luni, eu am zis ‘ok, dar nu știu cum vă convine vouă să mă trimiteți împrumut când eu mai am 6 luni’.

După a fost vorba să mă duc în Bosnia, apoi a venit oferta asta de la FCSB și el a spus că e șansa lui să ia niște bani pentru transfer și eu am zis: ‘ok, dacă voi ați decis așa, atunci eu mă duc.’ Și ce s-a întâmplat după e istorie!”, a spus Elvir Koljic, în cadrul podcastului moderat de Robert Niță.

“Vreau să-i felicit pe cei de la FCSB pentru ce fac în Europa!”

Bosniacul, , speră să se impună alături de formația sa în marele derby de duminică seară, 2 martie. În plus, a ținut să-i laude pentru rivali pentru parcursul excepțional realizat în Europa League.

“Am zis și aseară la interviu, e un meci normal pentru mine, normal că e un derby și echipa e în cea mai mare formă acum și vreau să-i felicit în primul rând (n.r. – pe cei de la FCSB) pentru ce fac ei în Europa.

Joacă extraordinar, au mulți jucători buni și le doresc multă baftă în Europa, dar în campionat vreau să câștigăm și e un meci normal pentru mine că nu am avut nimic cu ei, a fost doar asta cu vizita medicală ce s-a întâmplat, dar am lăsat și asta în spatele meu și sunt cu gândurile numai la Rapid.

Vreau să marchez, vreau să joc bine, să ajut echipa și pe mine să revin la ce am fost cu golurile și meciurile jucate bine”, a conchis Elvir Koljic.