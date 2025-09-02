Ema de la Insula Iubirii, mărturisiri sfâșietoare: „Am fost tratate ca animalele. Mama avea dinții scoși din gură”

Ema Oprișan, concurentă de la Insula Iubirii într-o ediție anterioară, a făcut mărturisiri sfâșietoare despre copilăria ei, dezvăluind traumele adânci pe care le-a trăit alături de familia sa. Fosta concurentă a povestit cu lacrimi în ochi cum ea și surorile sale „au fost tratate ca animalele” și cum mama lor a suferit în tăcere, ajungând să aibă „dinții scoși din gură”.

Dezvăluiri în lacrimi. Ema rupe tăcerea despre copilăria marcată de violența tatălui

Ema de la Insula iubirii și-a deschis sufletul în fața cititorilor FANATIK, vorbind despre copilăria marcată de durerea absenței tatălui. Fosta concurentă a povestit despre copilăria trăită fără sprijinul real al părții paterne, dar și despre suferința lăsată de agresivitatea pe care acesta o manifesta asupra membrilor familiei.

„Mama a fost pentru toți cei șapte copii super bărbată și ne-a învățat cumva să fim bine. Dar eu am rămas în sufletul meu cu lipsurile. Nu simt că mi-a lipsit tatăl, simt că mi-a lipsit chestia aia de a sta la masă cu ei, de a vedea-o pe mama fiind iubită, fiind apreciată pentru ce face. Având un bărbat care îi aduce bucurie după o zi grea de crescut cu șapte copiii, care îi oferă suport.

M-a deranjat prezența care era rară și atunci agresivă. Mi se pare normal, dacă nu ești acolo, măcar să nu aduci durere. Nu a rămas chestia asta în trecut nici în ziua de azi”, a mărturisit cu ochii în lacrimi, Ema de la Insula iubirii, pentru FANATIK.

Horror în familia concurentei de la Insula Iubirii. Confesiune dureroasă

, făcând una dintre cele mai tulburătoare mărturisiri. Ea a povestit, cu sufletul greu, despre traumele pe care le-a purtat în tăcere. În fața cititorilor FANATIK, vedeta și-a deschis inima și a descris scene de coșmar, care i-au marcat întreaga copilărie

„Mi se pare inuman faptul că am ajuns să fim tratate ca niște animale. Înainte nu aveam putere, dar acum femeile au putere să fie egale cu bărbații. Și, totuși să li se închidă gura, să fie agresate, să fie abuzate, chiar și omorâte. Am trăit asta în familia mea ani de zile.

Îmi pare rău pentru mama, pe care iubesc enorm, dar este trauma femeilor din ziua de azi. Și se întâmplă tot mai des. Eram foarte mici, am mers la poliție. Mama nu a fost de acord pentru că provine dintr-o familie de penticostali și trebuie să țină familia, să o iubească, dar am insistat.

Ajunși acolo ofițerul de poliție i-a spus că sunteți de atât timp împreună, o să treceți peste, majoritatea se împacă. Și mama avea dinții scoși din gură, adică mi s-a părut ceva horror”, a rememorat, vădit emoționată, fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Apelul disperat al Emei. Cum arată realitatea cruntă a unor generații care au tăcut

Cu fiecare mărturisire, E . Concurenta a vorbit cu sinceritate despre realitatea dramatică a multor femei din România și despre neputința generațiilor trecute de a rupe cercul violenței. Într-o conversație sfâșietoare, ea a subliniat cât de important este ca femeile de azi să aibă curajul de a-și schimba destinul și de a-și apăra copiii.

„Nici până în ziua de azi mama nu a divorțat, este încă acolo. Din păcate, ceea ce pe mine mă doare este că mamele noastre n-au putut să facă ceva pentru copiii lor. Nici bunicile noastre n-au putut să facă ceva, noi putem să schimbăm chestia asta. Nu contează că lumea te consideră ușuratică, că ți-ai lăsat bărbatul, că ești singură cu copilul, că încerci să își faci viața. Meriți mai mult.

Din păcate am avut foarte multe cazuri în familie de acest gen. Și eu am trăit prin pielea tuturor fetelor agresate. Cred că este timpul, nu doar să ieșim în stradă, cred că este timpul să vorbim fiecare despre ce simți. E foarte greu să crești ca bunică copii, pentru că al tău a fost omorât de altcineva. E dureros”, a mai explicat vizibil afectată de amintirile copilăriei.

Cum să mergi mai departe când trauma părinților devine și trauma ta

La finalul interviului, Ema Oprișan a atins unul dintre cele mai dureroase subiecte: relația cu tatăl ei. Cu o sinceritate copleșitoare, vedeta a mărturisit că, deși nu poartă ură, nu poate simți nici iubire față de cel care i-a marcat copilăria prin suferințele provocate mamei. Ema a subliniat că sunt răni atât de adânci, încât nici timpul, nici terapia nu le pot șterge, dar și-a promis că nu le va transmite copiilor ei.

„Nu am nicio treabă cu tata, nu-l urăsc, nici nu-l iubesc, îmi e indiferent. Nu pot să vorbesc cu el. Tata este un om minunat dacă îl privești din exterior. Nu pot să vorbesc cu el, pentru că nu poate să-i redea mamei tinerețea. Nu poate să-i redea zilele în care a bătut-o. Nu poate să ne redea nouă emoția de copil, nu poate să ne dea dragostea de tată, de a vedea o mama fericită. Nu există așa ceva.

Nu cred că o să depășesc vreodată chestia asta, nici prin terapie, pentru că e atât de adânc implantat în mine tot ce a trăit mama. Am retrăit această traumă din nou prin surorile mele, prin verișoarele mele. Eu fiind mică am asimilat de la fiecare din durerea lor și am ajuns să am răni pe care eu nu vreau să le transmit copiilor. Tocmai de-aia copiii mei nu fac parte din certurile noastre”, a încheiat Ema, pentru FANATIK.