Ema inundă cu lacrimi insula de la Survivor: a pierdut prima zi de creșă a fiicei sale. Soțul concurentei: ”Tati trebuie să meargă și la muncă”

Ema dă testul suprem pe insula de la Survivor România, concurenta din reality-show-ul de la PRO TV luptându-se cu dorul de cei doi copii pe care i-a lăsat în grija soțului, Răzvan!

Cei doi foști participanți de la Insula iubirii s-au despărțit de curând, cu promisiunea că fiecare va face tot ce îi stă în putere pentru a depăși cu bine perioada în care tânăra va fi în concursul de la PRO. Răzvan o asigură, de la mii de kilometri depărtare, pe partenera lui că el și copiii sunt foarte bine și că se ocupă de micuți. Doar că… mesajul lui Răzvan nu poate să ajungă, deocamdată, la Ema, pentru a o liniști, asta deoarece, în acest moment, concurenții încă nu pot comunica cu cei dragi, după cum a aflat FANATIK, în exclusivitate.

Evident, pe măsură ce filmările vor avansa, dacă vor câștiga probele, participanții vor avea ocazia să comunice, chiar și preț de câteva secunde, cu oamenii pe care i-au lăsat acasă.

Răzvan are emoții pentru ce va face Ema pe insula de la Survivor România, dar are încredere că partenera lui va ieși biruitoare din această experiență. Încă dinainte de plecare, Ema a fost extrem de emoționată, vărsând câteva lacrimi la gândul ca nu va mai fi aproape de Noah și Luna, îngerii ei.

Răzvan, tată și mamă pentru Noah și Luna cât timp Ema e plecată: „De fiecare dată când mănânc cu copiii mă gândesc la ea”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK înainte ca vedeta să plece în Dominicană, Ema atunci când a fost întrebată de pici. Se pare că bruneta nu a putut scăpa de încărcătura emoțională cu care a plecat din România. Dorul de familie a năpădit-o în Dominicană, atât de mult încât unii concurenți au început să o bănuiască de teatru.

„E normal să mă gândesc la ea și am emoții pentru ea. De fiecare dată când mănânc cu copiii mă gândesc la ea. Oare a mâncat, oare a dormit ok acolo? E ușor din confortul casei să te gândești la ea, dar nu poți fi în pielea ei. Să simți, să trăiești experiența. Momentan, mă descurc singur și mai apelez la prieteni și familie când am evenimente. Pentru că sunt contractate de luni de zile și nu poți dezamăgi oamenii.

Pe lângă asta, avem nevoie și de bănuți, deci tati mai trebuie să meargă la muncă. Copiii se adaptează foarte repede și, de obicei, prefer să îi aduc pe toți cei care stau cu ei la noi în apartament. Ar fi un șoc prea mare pentru ei să fie singuri și într-un loc nou”, a declarat Răzvan, soțul Emei de la Survivor, pentru FANATIK.

„Părinții noștri nu pot să ne ajute”

Răzvan ne-a dezvăluit câte puțin și despre rutina de zi cu zi, despre cum se descurcă în postura de tată singur pentru perioada în care Ema va fi la Survivor România.

„De astăzi, Luna a mers și la creșă. Are abia câteva ore acum când îți scriu mesajul ăsta. În acest timp, eu am fugit acasă și am aspirat prin toată casa, am strâns hainele de la uscat, am schimbat păturile și apoi fug repede la sală”, a povestit Răzvan despre cum arată o zi normală din viața lui.

ne-a zis și care e motivul pentru care trebuie să își crească singur copiii. Nu îi poate lăsa cu părinții, deoarece și aceștia trebuie să plece la muncă.

„Părinții noștri nu pot să ne ajute, maică-mea este la lucru, taică-meu este la lucru, iar părinții sunt la Ploiești, noi trăim în Timișoara. Așa că mă descurc eu singur cu copiii, suntem safe, suntem bine. Iar dacă plânge Ema de dorul copiilor, asta știau toți că avea să se întâmple. Ema are o sensibilitate aparte atunci când vine vorba de copii”, ne-a declarat

Răzvan, mesaj pentru Ema! Ce le transmite celor care nu încap de soția lui: „Bravo ei, dacă îi enervează”

Cât despre informațiile apărute în cancan.ro, potrivit cărora Ema îi enervează pe concurenți cu lacrimile ei ”de crocodil”, Răzvan are o opinie vehementă și îi pune cu botul pe labe pe cârcotași.

„Bravo ei, dacă îi enervează. E un concurs. Nu a plecat acolo pentru prietenie. Cine spune că e ușor să îți lași copiii acasă înseamnă că nu a trecut prin asta niciodată. Am văzut videoclipuri în care o fată de acolo spunea că o să îi fie dor de cățel”, a completat Răzvan, pentru FANATIK.

Cât de mult își dau seama copiii de lipsa mamei lor? Răzvan ne-a mărturisit că Noah întreabă de Ema din când în când, iar Luna încă nu realizează ce se întâmplă. „Noah mai întreabă de mami uneori. Luna nu realizează foarte multe momentan. Din câte știu eu, Ema s-a înțeles destul de bine cu câteva persoane de acolo. Ba chiar, Alexia Preda (n. red.: una din concurente) a fost la noi de Revelion. A petrecut cu noi la petrecerea unde eu am fost DJ. P.S.: Mesaj pentru Ema: Te iubesc, suntem bine! Să nu te grăbești acasă. Te așteptăm cu trofeul, i-am făcut loc pe mobilă”, a încheiat Răzvan Kovacs.