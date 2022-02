Ema Uta a spus totul despre relația cu Alex Bodi. Cum și unde a început povestea lor de iubire

Ema Uta a spus totul despre relația cu Alex Bodi. Make-up artista a dezvăluit cum s-au cunoscut cei doi în realitate și de ce a fost reticentă în a avea o relație cu afaceristul din Mediaș.

Au trecut câteva luni bune de când frumoasa blondină este într-o relație cu fostul partener al Biancăi Drăgușanu. Despre povestea ei de iubire s-au scris vrute și nevrute, multe dintre lucrurile apărute în presă deranjând-o destul de tare.

Ema a ținut să spun că a supărat-o foarte mult comentariile pe care le-a făcut un prezentator de televiziune despre ea, spunând că încearcă să iasă în evidență cu orice preț.

Ema Uta a spus totul despre relația cu Alex Bodi

Ema i s-a plâns lui Teo Trandafir că o mâhnesc anumite descrieri care i se fac. Uta a spus că nu are nevoie să se promoveze prin intermediul relațiilor sale amoroase, căci ea muncește în industria make-up-ului de la vârsta de 16 ani și nu și-a câștigat niciodată banii lipindu-se de anumite personaje mondene.

„Multe lucruri care s-au scris au fost neadevărate, mai ales descrieri legate de persoana mea. Accept o critică venită din răutate, poate din frustrare sau alte motive… Ce m-a deranjat foarte tare a fost când m-a jignit un om de televiziune. Eu cum sunt discretă și cu bun simț… M-a descris ca și cum eu aș face multe acțiuni din disperare”, a spus Ema Uta la

„Muncesc de la 16 ani și am făcut 30. De 14 ani numai make-up.

Consider că ar trebui să stau în spatele camerei și să iasă pe micul ecran doar machiajele mele.

Nu aș putea să spun că mă dă în vânt că sunt în lumina reflectoarelor, dar nu am ce face”, a completat aceasta.

De departe, cele mai interesante destăinuiri pe care le-a făcut au fost despre relația cu Alex Bodi.

a mărturisit că i-a citit istoricul înainte să accepte să iasă cu el și a fost destul de reticentă când s-a angajat în acest cuplu. A crezut o mare parte a lucrurilor care s-au spus despre el, printre care că ar fi fost violent cu fostele sale partener ori că activa într-o rețea de proxenetism.

După ce l-a cunoscut, și-a dat seama că Alex Bodi este complet diferit de cum i-a fost creionată imaginea în presă.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el”, a spus Ema.

Cei doi s-au cunoscut la un restaurant unde cânta Loredana Groza

Teo Trandafir a întrebat-o apoi pe tânără cum s-a cunoscut, de fapt, cu Alex Bodi. Primul lor contact vizual s-a produs la un restaurant, unde a cântat Loredana Groza. Bodi se afla la una dintre mese, iar când a remarcat-o pe Ema, i-a scris imediat pe Instagram.

„Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București. El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul.

M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a adăugat Ema.