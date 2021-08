Gabi Bădălău ar fi încercat să o cucerească pe Ema Uta în timp ce era într-o relație cu Bianca Drăgușanu. Celebrul make up artist al vedetelor a recunoscut că acesta i-a propus să meargă împreună într-o vacanță, dar e a refuzat categoric.

Se pare că atunci când Bianca Drăgușanu a aflat ce a vrut să facă iubitul ei a pus capăt imediat relației.

Ema Uta spune că nu s-a întâlnit niciodată cu fiul milionarului și că a refuzat orice propunere venită din partea lui.

Ema Uta, prima reacție după ce s-a spus că Gabi Bădălău a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu cu ea. “Nu accept oferte”

Ema Uta a ținut să clarifice lucrurile după ce s-a spus că fiul milionarului Aceasta spune că nu a discutat niciodată cu Gabi Bădălău, dar acesta i-ar fi făcut o propunere printr-o prietenă, pe care ea nu a acceptat-o.

“Nu obișnuiesc să vorbesc despre lucruri de genul, dar atunci când integritatea mi se pune la îndoilă prin afirmații false, trebuie să iau atitudine. Nu cunosc personal pe niciunul dintre oamenii lângă care mi-a fost pus numele, îi știu de la televizor.

Nu am vorbit niciodată cu omul respectiv, nu l-am văzut în viața mea live, iar el, i-a răspuns pe insta acum un an la un compliment pe care mi l-a făcut.

Ceea ce pot menționa într-adevăr este că prietena mea ( amică cu respectivul) cu care am fost în vacanță mi-a transmis că omul are o propunere pentru mine, iar ea l-a refuzat incontestabil explicându-i că nu am fost vreodată și nu sunt genul ăla de femeie. Atât”, a spus Ema Uta pe Instagram.

Celebrul make up artist al vedetelor spune că ea își plătește singură vacanțele și nu are nevoie de asemenea oferte. Mai mult, Ema Uta vrea să-i dea în judecată pe cei care au spus că

“Facem parte din lume diferite, știe toată lume din ce îmi câștig existența, de la 16 ani mă ocup cu make-up și de 7 ani predau cursuri fetelor venite din toată țara, cât și din afară, rodul muncii mele constă în faptul că sunt o fată

independentă, mă întrețin singură, nu depind de nimeni, nu poate nimeni pe lumea asta să îmi probeze contrariul și tocmai din această cauză poate deranjez.

Nu ”negociez” vacanțe cu nimeni, mi le plătesc singură, nu accept ”oferte” și nici propuneri, nu am nevoie și nu știu dacă contează, dar…poate fi dovedit ușor”, a mai spus Ema Uta.