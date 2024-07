Ema Uta și Pescobar, surprinși în același loc în Grecia. Formează un cuplu?

Îndrăgita make-up artistă, Ema Uta, și celebrul patron al Tavernei Racilor, Pescobar, și-au pus fanii pe gânduri de curând. Se speculează în peisajul monden că sunt un cuplu. Asta după ce au fost surprinși în Grecia, în același loc.

Formează un cuplu Ema Uta și Pescobar?

Ema Uta și Paul Nicolau lasă de interpretat că ar avea o legătură amoroasă în condițiile în care , afacerist care s-a remarcat în trecut printr-o relație cu Bianca Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

Mulți admiratori de-ai Emei Uta sunt cu ochii pe ea și mai mult în prezent, Orice apariție a ei, în preajma unui bărbat, stârnește suspiciuni. De altfel, nu se cunoaște motivul din care Ema și Alex Bodi s-au separat.

Era de așteptat ca Ema și Alex să ajungă în fața altarului în viitorului apropiat, deoarece make-up artista avea pe deget un inel de logodnă, oferit de controversatul afacerist. Dincolo de vehiculații, tânăra spune că se simte foarte bine singură.

ADVERTISEMENT

”N-am înțeles niciodată mesajele… Primeam, de exemplu, mesaje de compătimire: „ești ok?„, „săraca…„. Sunt ok, suntem în 2024, hai puțin să ne revenim, că nu mai plângem în pernă. Nu mai plânge nimeni în pernă.

Este ok, nu mai e ca pe vremuri. Tot timpul am trăit așa: nu trebuie să mă bucur prea mult, pentru că poate veni acel moment în care să îmi retrag cuvintele înapoi sau să mai am încă o dezamăgire. Sau să mă surprindă, încă o dată, într-un mod nefericit.

ADVERTISEMENT

Eu mă deschid cu un suflet pe care îl simt cald. Dar în același timp sunt în gardă, tot timpul. Așa am crescut. Tot timpul am fost atentă. (…) Pentru că m-am respectat foarte mult pe mine și am vrut tot timpul să reprezint un exemplu pentru fetele cu care lucrez. Că, până la urmă, Ema Uta este egal make-up”, a explicat Ema Uta în podcastu Ilincăi Vandici, ”Te Ascult”.

Pescobar și Ema Uta, vacanță romantică în Grecia?

De curând, pe pagina de a lui Pescobar și a Emei Uta au apărut imagini din același loc. Mai exact, din Mykonos, o destinație cunoscută pentru lux și eleganță. Curioși din fire, internauții au început să presupună că cei doi sunt împreună.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, sunt persoane care sunt de părere că este o simplă coincidență și că Ema și Pescobar nu au nicio legătură amoroasă. În schimb, cârcotașii au observat un detaliu în fotografia publicată de Ema Uta, că este făcută de un bărbat.