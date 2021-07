Emanuel Neagu și Emy Alupei de la Survivor România, participanți într-un show internațional de televiziune, la MTV. Despre ce e vorba

Emanuel Neagu și Emy Alupei de la Survivor România sunt concurenți într-un reality show asemănător cu cel în care au participat la Kanal D,. Show-ul va avea marea pemieră la MTV pe 11 august!

Cei doi foști competitori în primul sezon Survivor România au acceptat marea provocare a celor de la MTV. Vor trece prin probe extrem de dure împreună cu veteranii reality-show-ului care face furori în Occident. Participanții în show-ul „The Challenge Spioni, Minciuni & aliaț” sunt din toate țările, iar țara noastră este reprezentată de cei doi tineri artiști.

Show-ul care va fi difuzat de MTV va avea marea premieră pe 11 august și va fi, cu siguranță unul din cele mai spectaculoase show-uri pentru cei doi români.

Emanuel Neagu și Emy Alupei de la Survivor România, concurenți la The Challenge

Reality-show-ul este unul dintre cele mai urmărite din lume. Primul sezon a avut premiera în anul 1998. Fiecare sezon a fost destul de diferit. și-a bazat castingul pe concurenți ai diferitelor tipuri de reality-show-uri din întreaga lume precum Big brother sau Survivor.

Participanții sunt împărțiți în mai multe echipe . Trebuie să treacă prin niște probe extrem de dure. În trailerul emisiunii care va începe pe 11 august o putem vedea pe Emy la capătul răbdărilor. Cântăreața înjurâ ca la ușa cortului în limba engleză.

Competiția îmbină elemente ale mai multor show-uri consacrate de televiziune. Practic, emisiunea are puțin din toate. Este în primul rând un reality-show, apoi un show de supraviețuire cu probe grele, dar și unul de cursă lungă la propriu, precum The Amazing Race.

„Sunt mândră să fac parte din acest show”

Foștii concurenți de la Survivor România au ținut secretă participarea la acest concurs și au publicat în urmă cu câteva ore că fac parte din el.

Emanuel și Emy au postat pe conturile lor de Instagram că vor da totul în acest spectacol al televiziunii. Pe lângă cei doi, din concurs mai fac parte concurenți de la Insula iubirii din Statele Unite, concurenți de la Survivor Turcia, Survivor Spania sau emisiunea Ex on the beach.

„Sunt atât de mândră să fac parte din cel mai incredibil show de televiziune”, a scris Emy pe contul ei de unde a postat o fotografie cu ea, realizată special pentru acest concurs.

Concurenții din primul sezon Survivor România au primit încurajări și felicitări din partea fanilor.