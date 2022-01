Emanuel Neagu, vizitat de iubita sa americancă, Tori Deal: ”M-am îmbătat cu bunica lui

”M-am îmbătat cu bunica lui”, a spus Tori Deal despre vizita pe care i-a făcut-o lui Emanuel Neagu. Americanca a dezvăluit totul în timpul reuniunii ”The Challenge”, filmată în perioada sărbătorilor de iarnă.

Pe mulți dintre foștii concurenți i-a luat prin surprindere vestea, deoarece nimeni nu se aștepta ca relația dintre Tori Deal și Emanuel Neagu să reziste.

Tori Deal s-a distrat cu bunica lui Emanuel Neagu

Americanca a mărturisit că s-a distrat de minune acasă la iubitul ei român. S-a împrietenit rapid cu bunica acestuia, care deși nu vorbește engleză a reușit să se facă înțeleasă datorită nepotului său.

”Am fost să-l văd. Vreau să spun că m-am distrat de minune. Am cunoscut-o pe bunica lui, care nu vorbește deloc engleză. M-am îmbătat cu ea.

El a tradus întreaga noastră conversație. Așa că, da, a fost foarte tare. Nu ne-am mai văzut deloc de atunci”, a declarat Tori Deal, citată de publicația

La rândul său, Emanuel și-a exprimat și el dorința de a-i face și el o vizită celei pe care o iubește.

Cine este, mai exact, Tori Deal

În cadrul competiției ”The Challenge”, Tori Deal a atras atenția tuturor, mai ales prin aspectului ei fizic senzual. Înainte de a lua parte la acest show de supraviețuire, Tori Deal a mai participat la:

”Are You The One”, ”XXX: Dirty 30”, și ”War of the Worlds 2” . Este originară din New Jersey, iar ca profesie este speaker motivațional și influencer.

Mai mult, Tori Deal are și propriul podcast unde invită diferite personalități și face interviuri. A mai scris între timp și o carte.

”The Challenge: Spies, Lies and Allies” este o competiție de supraviețuire, difuzată în SUA și similară cu Survivor România. Acolo, marele premiu pus la bătaie este un milion de dolari.

Pe parcursul emisiunii, între Tori Deal și Emanuel Neagu s-a înfiripat o poveste de iubire, deși la început au ținut-o ascunsă.

Emanuel Neagu și Tori Deal, împreună cu Emy Alupei, au reușit să ajungă până în finală, dar . Tot un american a fost cel care s-a bucurat de trofeu și milionul de dolari. Emanuel Neagu a mai participat în trecut și la