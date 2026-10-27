Emanuel Roșu – Harry Kane, o poză pentru istorie. Cum a ajuns jurnalistul Fanatik să se fotografieze cu câștigătorul Balonului de Aur

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Emanuel Roșu votează pentru Balonul de Aur încă din 2011. Jurnalistul FANATIK a fost prezent la gală și a reușit să se fotografieze cu Harry Kane. A povestit într-un dialog cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns să facă poza cu învingătorul din acest an.

Emanuel Roșu nu a fost impresionat de organizarea ceremoniei de la Londra, cu destule stângăcii

Emanuel Roșu a mărturisit că nu a fost impresionat de organizarea de la Londra, în condițiile în care ceremonia de decernare a Balonului de Aur a fost mutată de la Paris din motive obiective.

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„M-a surprins lipsa de organizare pe care am întâlnit-o acolo. Nu au stăpânit foarte bine locația. Cred că doar în aparatul de securitate aveau englezi. Au fost 2.000 de oameni în sală, iar noi, presa, am stat în peluză, la ultimul nivel.

Nu am avut voie să facem nici poze, nici videoclipuri. La final, nu puteai nici măcar să faci o poză cu câștigătorii, de la distanță. Nu eram lăsați nici măcar să ne încărcăm telefoanele. La ieșirea de la conferința de presă, toată lumea era cu ochii pe tine. Când ne-am retras din zona media a sălii, o doamnă a încercat să facă o poză afară. Nu aveai cum să faci absolut nimic”, a explicat Emanuel Roșu.

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Emanuel Roșu și-a adus aminte cum a făcut poza cu Harry Kane: a greșit o ușă

Cât despre celebra poză cu Harry Kane, Emanuel Roșu a povestit cum a fost posibil. Providență divină sau noroc, jurnalistul FANATIK a mărturisit că a dat nas în nas cu atacantul britanic după ce a greșit o ușă, la fel ca într-un film.

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„Am intrat la conferință, iar când am ieșit, parcă toată lumea se relaxase. Am ieșit pe o ușă de acces și am nimerit fix eu, doar eu, dintre 200 de oameni, într-un lobby care dădea spre covorul roșu, unde erau Harry Kane și cei care mai rămăseseră spre finalul ceremoniei.

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Rămăsese Kane cu susținătorii lui, era încurajat de toată lumea. Mai era Fabrizio Romano și cam atât. Era și David James, din era noastră. Am reușit să stau chiar lângă ei. A fost un moment extraordinar, genul de moment în care simți intervenția divină în viața ta. Ce șanse erau să o iau fix eu pe ușa greșită? Este ca într-o poveste.

M-am dus la el, era multă lume. , un om dintre noi. L-am rugat să facem o poză. Harry Kane a zis: «Sure, hai repede să facem o poză!». L-am ținut un minut acolo, până am reușit să facem fotografia. Mai erau pe acolo modele, influenceri, Fabrizio Romano reprezentanții Federației Engleze și cei care se ocupă de conturile lui de social media. Nu m-ar fi oprit nimeni să mă duc să pun mâna pe trofeu, dar bunul-simț m-a împiedicat. Am plecat pe covorul roșu.”, a completat Roșu la FANATIK SUPERLIGA.

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