Emanuel Roșu la FANATIK! Singurul ziarist român care votează la Balonul de Aur scrie, de azi, numai pe fanatik.ro

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„Transfer” de răsunet realizat de FANATIK pe piața media. Emanuel Roșu (39 de ani), unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, va scrie pe . De-a lungul bogatei sale cariere în presă, Emi Roșu a reușit să îmbine perfect experiența internațională de top cu tot ceea ce se întâmplă în fotbalul autohton. El și-a construit cariera în redacții importante din România. Ulterior, acesta a ajuns să publice materiale și pe cele mai prestigioase platforme media din lume.

Cine este Emanuel Roșu: singurul ziarist român care votează la Balonul de Aur, apreciat inclusiv de faimosul Fabrizio Romano

Emanuel Roșu este, fără îndoială, jurnalistul român cu cea mai solidă prezență pe scena internațională a presei sportive. În paralel cu activitatea editorială din presa sportivă românească, acesta a colaborat cu publicații internaționale de prestigiu, precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine. A oferit analize pentru televiziuni și posturi de radio în timpul Euro 2016, Euro 2020 și Euro 2024. În calitate de producător și documentarist, a făcut parte din echipa care a realizat „Extraordinary Stories”, o serie de documentare difuzată de UEFA.tv. Această producție a câștigat în 2024 un Sports Emmy, la categoria „Outstanding Short Documentary”. Jurnalistul român a colaborat cu FIFA, UEFA, BT Sport, Movistar, DAZN și Discovery+.

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Ceea ce îl face unic în peisajul media din România pe Emanuel Roșu este statutul de . De mai mulți ani, acesta reprezintă România în juriul format din 100 de jurnaliști care acordă cel mai important trofeu individual din fotbalul mondial. În paralel, Emi Roșu are un rol de jurat și în acordarea altor distincții în lumea fotbalului. El participă la voturile anuale și la proiectul Next Gen ale The Guardian, dar și la desemnarea celor mai buni jucători ai anului de către publicația World Soccer.

În ultimii ani, Emanuel Roşu s-a consacrat ca un ziarist de mare impact, anunțând în exclusivitate o sumedenie de transferuri de jucători la nivel intern. De altfel, „tăticul” transferurilor mondiale, Fabrizio Romano, îl are la „follow” pe Emi Roşu, nu de puține ori celebrul ziarist italian citându-l în postări şi apreciindu-l în comentarii.

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Emanuel Roșu, jurnalistul care a realizat ultimul interviu cu Mircea Lucescu, pentru The Guardian

Cariera în presă a lui Emanuel Roșu este marcată și de o serie de interviuri cu legende din „Sportul Rege”, precum Andriy Shevchenko, Gianfranco Zola, Gică Hagi și multe alte nume importante. Un moment cu o încărcătură emoțională aparte din activitatea recentă a jurnalistului s-a petrecut în primăvara acestui an. La finalul lunii martie 2025, Emanuel Roșu a realizat, pentru The Guardian, ultimul interviu acordat de Mircea Lucescu înainte de trecerea la cele veşnice a marelui tehnician român.

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Fotbalul românesc s-a despărțit pe 7 aprilie 2026 de Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor din istorie pe care l-a dat această țară. Cu mai puțin de două săptămână mai devreme, pe 25 martie, , ceea ce avea să fie ultimul interviu al regretatului antrenor. Titlul materialului a fost „Nu pot să plec ca un laș: Mircea Lucescu vorbește despre boală și visul său de a ajunge la Cupa Mondială la 80 de ani”.

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Emanuel Roșu a dezvăluit, după tragica dispariție al lui „Il Luce”, câteva amănunte despre modul în care s-a desfășurat interviul. „Din păcate, interviul pe care l-am făcut cu domnul Lucescu pentru Guardian e ultimul pe care l-a acordat vreodată. Mi-a cerut să nu scriu nimic despre suferința lui, pentru a nu direcționa discursul public către boala prin care trecea. ‘Timp de 80 de ani am avut o viață extraordinară. Apoi, din decembrie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat’, mi-a mărturisit..”, a dezvăluit jurnalistul.

Emanuel Roșu, impact major la toate publicațiile de top din România cu care a colaborat

Emanuel Roșu a debutat în 2007 la Gazeta Sporturilor, unde a lucrat până în 2010. A urmat peste un deceniu în grupul PRO TV / Sport.ro. A avut aici poziții de reporter, brand manager și editor coordonator. După experiența de la „Pro”, acesta a pornit proiectul OTT al Federației Române de Fotbal – FRF.TV. Platforma de conținut video oferă publicului peste 500 de transmisiuni live în fiecare an, alături de materiale originale, interviuri, reportaje speciale și colecții ale momentelor care au scris istoria fotbalului din România. În cariera sa, jurnalistul a mai coordonat redacția PlaySport și a colaborat cu Digi Sport.

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Peste tot pe unde a activat, Emi Roșu și-a demonstrat abilitățile. În România, Emanuel Roșu și-a pus serios amprenta pe zona media. A fost coordonator de proiect pentru FRF.TV. A supervizat aici lansarea și dezvoltarea platformei OTT a Federației Române de Fotbal, atingând 60.000 de utilizatori în doar șase luni.

Din poziția de redactor-șef la Sport.ro, a gestionat și dezvoltat proiecte video și de marketing care au maximizat vizibilitatea brandului. Apoi, ca manager de promovare și social media la Pro TV Sport, a contribuit la creșterea primei pagini de social media sportivă din România care a ajuns la un milion de urmăritori.