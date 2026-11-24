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România U17 joacă marți, de la ora 14:30, la Doha, în meciul său cu numărul 2 de la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Emanuel Roșu, trimisul FANATIK la acest turneu final, oferă ultimele informații înainte de partida micilor „tricolori” antrenați de Mircea Diaconescu. Care sunt, de fapt, șansele de calificare mai departe.

Cele mai noi informații înainte de Venezuela – România, meci de la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Sâmbătă, 21 noiembrie, în primul său meci de la Cupa Mondială U17 din Qatar, România a cedat la limită, scor 0-1, cu Mexic. Elevii lui Mircea Diaconescu mai au două meciuri de disputat. Marți, 24 noiembrie, de la ora 14:30, contra Venezuelei, și vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, contra Camerunului.

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Emanuel Roșu, trimisul FANATIK în Qatar, a oferit, într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii înainte de România – Venezuela. Acesta a spus, încă din start, că , în condițiile în care debutul la turneul din Qatar a fost cu un eșec.

„Este un meci pe care nu ne permitem să-l pierdem. Nu vrem să împingem totul pe ultimul meci. Vom avea șanse de calificare indiferent de rezultatul de azi. Dar e bine să nu ne bazăm pe meciul cu Camerun, pentru că vom fi dominați fizic în mod categoric. Am văzut că jucătorii Camerunului sunt niște bestiuțe în formare”, spune trimisul FANATIK.

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Cum va fi meciul cu Venezuela. Emi Roșu vede o partidă cu mai multe ocazii pentru România

În meciul său de debut de la , România nu a apărut de prea multe ori în fața porții adverse. Ocaziile au lipsit în general din acest meci. Cu Venezuela, lucrurile se vor schimba, apreciază Emanuel Roșu. Acesta anticipează un meci mai deschis, cu ocazii de ambele părți. Înainte de partida Venezuela – România, trimisul FANATIK a stat de vorbă cu Mario Rondon, fost jucător în România la Gaz Metan și CFR Cluj, în prezent în staff-ul naționalei U16 a Venezuelei. Acesta i-a expus câteva dintre „secretele” naționalei sud-americane.

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„Fostul jucător de la Gaz Metan și CFR Cluj, Mario Rondon, spunea că sunt foarte mulți jucători buni la ei. Nu sunt de subestimat. Unii vin din Spania, crescuți acolo, în medii bune. În meciul cu Mexic nu au fost ocazii multe. Nu prea am contat ofensiv. Sunt sigur că astăzi vom conta din acest punct de vedere. Cred că vom avea ocazii, dar mă aștept ca și Venezuela să aibă ocazii. Va fi un meci pe contre. Ambele echipe vor merge la victorie. Cred că ăsta va fi avantajul nostru. Sper să fim mai inteligenți și să obținem victoria”, spune Roșu.

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Este România U17 favorită cu Venezuela U17? Ce calcule și-a făcut Federația

Din spusele lui Emanuel Roșu, care prezintă o serie de calcule făcute de Federația Română de Fotbal (FRF) înainte de startul Mondialului de U17, meciul cu Mexic era considerat cel mai dificil. FRF ar fi constatat că elevii lui Mihai Diaconescu sunt favoriți atât cu Venezuela, cât și cu Camerun. „La nivelul acesta de vârstă, fluctuațiile sunt foarte mari de la o zi la alta”, atrage atenția trimisul FANATIK.

Echipa de start a României U17 vs Venezuela U17: Coșa – Paul, Corlat, Corduneanu – Mănăilă, Precup, Bota, Bencze – Niculcea, Silitră, Goncea

Ce jucători români ar putea să se afirme în meciul cu Venezuela

Emi Roșu nu se declară extrem de optimist înainte de meciul cu Venezuela. Acesta are în minte meciul cu Mexic, în care micilor „tricolori” nu le-a prea ieșit nimic. Întrebat ce jucători vede ieșind la rampă în partida de marți, trimisul FANATIK a spus: „Mă aștept de la linia de mijloc la mai multe soluții. Atacantul Rareș Silitră, de la Borussia Monchengladbach, e un jucător despre care se vorbește foarte frumos. El a zis înainte de turneu că vrea să iasă golgheterul competiției. Are multă încredere în el”.