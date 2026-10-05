Emeric Dembroschi, omul care trebuia să aibă statuie în Mexic, alături de Pele și Beckenbauer: „Nimeni din naționala actuală nu ar fi avut loc în echipa din 1970!”

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. Chinuit de boala Parkinson, cu soția bolnavă, „Dembo”, care a fost cotat de presa internațională drept cel mai bun tricolor al Mondialului din 1970, a uitat pentru câteva minute de necazuri și a dialogat cu FANATIK.

Regrete după Mircea Lucescu

Nea Dembo, fur startul, vă urez cu o zi înainte „La mulți ani!”. Cum vă simțiți?

– Nu grozav, mă chinuie boala pe care o am, Parkinson. Totuși, nu mă las. Ies din casă, am fost la diferite evenimente, mă întâlnesc cu oamenii de fotbal din Timișoara, cu Șunda, cu Vișan, cu Boiț, am grijă de soția mea, care e bolnavă. Bine, fără fiul nostru, care stă în duplexul pe care îl avem la Dumbrăvița nu ne puteam descurca. Și financiar este destul de greu, mai ales după ce s-a stins și bunul meu prieten, Mircea Lucescu, care mă ajuta pentru a nu avea probleme legate de tratamentele mele și ale soției, dar mergem înainte.

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Nu aveți o rentă?

– Primesc 1.200 de lei de la Federație, însă cu tot cu pensie venitul meu nu ajunge la 1.000 de euro pe lună. E dificil, cheltuielile sunt mari când sunt probleme de sănătate. Asta după o viață de fotbalist în care nu am avut nicio accidentare, nicio întindere măcar! Nu mă plâng însă, toată viața am fost un luptător.

Dembroschi: „Nimeni din naționala actuală nu ar fi avut loc în echipa din 1970!”

La fotbal vă mai uitați?

– Mă uit cu drag doar la Barcelona, echipa mea favorită, la Real, mă uitam la Manchester City. Și, bineînțeles, mă uit la națională. Din păcate, îmi vine să închid televizorul când văd unde am ajuns. Nivelul este extrem de scăzut. Niciun jucător din actuala națională nu ar fi prins lotul la naționala din 1970! Noi băteam Turcia și nelegați la ghete, acum ne dau patru Bosnia, acasă, și Polonia – șase. Și am avut noroc că nu am luat mai multe. Mai mare rușinea!

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De antrenorul Hagi ce părere aveți?

– A fost cel mai mare jucător din istoria României, dar ca antrenor are și el partea lui de vină pentru cum arătăm. Din păcate, nici viitorul nu sună prea bine. Când văd cum se lucrează la juniori, nu avem nicio șansă…

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Trebuia să aibă statuie alături de Pele și Beckenbauer

În condițiile actuale, bănuiesc că supărarea e și mai mare pentru un jucător care în 1970 era la un Mondial cu 16 echipe și pierdea la limită cu Anglia, campioana mondială la zi, și Brazilia, viitoarea campioană mondială.

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– Firesc. Să vă spun însă ceva, toată lumea laudă rezultatele de atunci, ținând cont de adversari. Eu cred că puteam face și mai mult în Mexic dacă toți eram la nivel maxim. Dobrin a acuzat însă din plin clima, nu putea să alerge, stătea în cercul de la centrul terenului de ne conduceau, cu el în teren, echipe de juniori și de ospătari în amicale. I-a plăcut mult și să se distreze, alături de Rică Răducanu, care era campion la plonjoanele în piscină. Apoi, Dumitrache a jucat după un tratament cu penicilină, Lucescu a avut și el ceva probleme medicale, Dan Coe nu a fost nici el la nivel înalt. Așa, am rămas doar cu victoria cu Cehoslovacia și eșecurile onorabile cu Anglia și Brazilia.

Și acum se vorbește despre statuia pe care trebuia să o aveți lângă Azteca.

– Am fost desemnat cel mai bun jucător al României, știu că am luat nota 10 cu cehii și 9 cu Anglia și Brazilia, iar toți cei mai buni jucători de la cele 16 naționale urmau să aibă o statuie. Acestea urmau să fie inaugurate în 1972, într-un meci dintre Mexic și noi, stelele lumii, la care mai erau Pele, Beckenbauer. Proiectul nu s-a finalizat însă. Acum, am auzit că s-ar putea să mi se facă o statuie în fața stadionului care se va construi la Timișoara. Poate și aici rămân doar cu soclul, ca în Mexic (n.r. – râde).

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Acum 50 de ani, ne băteam cu Arsenal și eliminam Celtic

În cinci ani, ați jucat 26 de meciuri și ați dat nouă goluri la națională, într-o perioadă în care erați la Dinamo Bacău. Echipă solidă în acea perioadă, dar în umbra marilor puteri.

– Nea Angelo Niculescu m-a urmărit la Bacău și mi-a dat credit. Bacăul avea o echipă puternică, a fost prima trupă din România în primăvara europeană, am ajuns până în sferturile Cupei UEFA. Am fost eliminați de Arsenal, care a câștigat trofeul lejer. Din păcate, la meciul de acasă cu englezii nu am putut juca, fiind suspendat, la fel ca Duțan și Nedelcu. Eu zic că-i băteam dacă jucam toți! Bine, nu aveam cum să-i eliminăm, erau prea tari, dar rămânea o victorie.

După opt ani la Bacău, ați jucat șapte ani la Timișoara, unde v-ați și stabilit.

– Am fost curtat de echipele mari, însă am fost rezervat, nu știam dacă voi fi om de bază, cum am fost la Bacău sau Timișoara. Cu Poli am câștigat Cupa României, am eliminat pe Celtic, aici am avut și cea mai bună perioadă ca antrenor, cu o promovare în Divizia A, m-am adaptat rapid la Timișoara.

Cum vă veți sărbători ziua?

– Nimic special. A fost suficient „balamuc” anul trecut, când am schimbat prefixul. Probabil la 90 de ani mai fac iar „scandal” (n.r. – râde).