Sport

Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”

Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei. Ce spune „Belo” despre antrenorul alături de care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986.
Iulian Stoica, Marian Popovici
30.12.2025 | 20:00
Emeric Ienei lordul fotbalului romanesc Cand imi aduc aminte ce comportament avea Trebuie sa trag bine aer in piept
EXCLUSIV FANATIK
Miodrag Belodedici, în stare de șoc după moartea lui Emeric Ienei. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emerich Ienei, antrenorul alături de care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a murit în data de 5 noiembrie 2025. Miodrag Belodedici a mărturisit cum era relația sa cu „Nea Imi”.

Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc. Ce spune Miodrag Belodedici

Prezent la Super Gala FANATIK, acolo unde a primit „Premiul Legendei”, Miodrag Belodedici a fost întrebat despre relația pe care a avut-o cu Emeric Ienei. Singurul fotbalist român cu două trofee UEFA Champions League și-a găsit cu greu cuvintele despre „Nea Imi” și a transmis că era în stare să facă orice pentru antrenorul său.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce-a însemnat pentru dumneavoastră Emeric Ienei?) Când îmi aduc aminte de ce comportament avea nea Imi… Ce om era… Era ceva extraordinar! Îmi vine foarte greu să vorbesc, trebuie să trag aer în piept.

A fost un om extraordinar, un antrenor foarte apropiat de jucători. Țin minte că venea, mă chema, mă lua și mă ținea în brațe… Îmi spunea să fiu atent, să joc bine și mă pupa! 

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

În momentele acelea eram în stare de orice! Avea un caracter foarte apropiat de noi, era un om foarte, foarte bun!”, a declarat Miodrag Belodedici despre Emeric Ienei la Super Gala FANATIK.

ADVERTISEMENT
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât...
Digisport.ro
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”

Emeric Ienei a murit în 5 noiembrie 2025

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la 88 de ani. Fostul mare fotbalist și antrenor român a murit la domiciliu, în jurul orei 10:40, în acea dimineață. Dispariția lui „nea Imi” a adus tristețe în întreaga țară.

În ultimele zile de viață, Emeric Ienei s-a aflat internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. În cariera sa de fotbalist, acesta a îmbrăcat tricoul unor echipe precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, din Turcia.

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în ultimii ani, motiv pentru care aparițiile sale publice au devenit tot mai rare.

Miodrag Belodedici, întristat de moartea lui Emeric Ienei

Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei:...
Fanatik
Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea”
Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau...
Fanatik
Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau să nu fim spioni”
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă:...
Fanatik
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă: ”Poate să fie cel mai bun atacant din România”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BREAKING! Olimpiu Moruțan este dorit în SuperLiga!
iamsport.ro
BREAKING! Olimpiu Moruțan este dorit în SuperLiga!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!