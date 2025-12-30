Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”

ADVERTISEMENT

Emerich Ienei, antrenorul alături de care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a murit în data de 5 noiembrie 2025. Miodrag Belodedici a mărturisit cum era relația sa cu „Nea Imi”.

Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc. Ce spune Miodrag Belodedici

Prezent la Super Gala FANATIK, , Miodrag Belodedici a fost întrebat despre relația pe care a avut-o cu Emeric Ienei. Singurul fotbalist român cu două trofee UEFA Champions League și-a găsit cu greu cuvintele despre „Nea Imi” și a transmis că era în stare să facă orice pentru antrenorul său.

„(n.r. – Ce-a însemnat pentru dumneavoastră Emeric Ienei?) Când îmi aduc aminte de ce comportament avea nea Imi… Ce om era… Era ceva extraordinar! Îmi vine foarte greu să vorbesc, trebuie să trag aer în piept.

A fost un om extraordinar, un antrenor foarte apropiat de jucători. Țin minte că venea, mă chema, mă lua și mă ținea în brațe… Îmi spunea să fiu atent, să joc bine și mă pupa!

În momentele acelea eram în stare de orice! Avea un caracter foarte apropiat de noi, era un om foarte, foarte bun!”, a declarat Miodrag Belodedici despre Emeric Ienei la Super Gala FANATIK.

Emeric Ienei a murit în 5 noiembrie 2025

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la 88 de ani. Fostul mare fotbalist și antrenor român a murit la domiciliu, în jurul orei 10:40, în acea dimineață. Dispariția lui „nea Imi” a adus tristețe în întreaga țară.

În ultimele zile de viață, Emeric Ienei s-a aflat internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. În cariera sa de fotbalist, acesta a îmbrăcat tricoul unor echipe precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, din Turcia.

Emeric Ienei s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în ultimii ani, motiv pentru care aparițiile sale publice au devenit tot mai rare.