Emeric Ienei, omagiat la Super Gala Fanatik 2025: “Legendele nu mor niciodată!”. Discurs profund al nepotului regretatului antrenor

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. A lăsat în urmă lacrimi, durere, dar și un palmares care cu greu mai poate fi egalat de un român. Fostul antrenor nu a fost uitat la Super Gala Fanatik 2025. “Premiu în memoriam” este omagiul pe care l-a primit tehnicianul care a cucerit Cupa Campionilor în 1986.

Cum a fost omagiat Emeric Ienei la Super Gala Fanatik 2025

Premiul a fost ridicat de Darius Manciu, nepotul lui . Acesta a venit însoțit de Alisa Ienei, nepoata fostului mare antrenor. În fața asistenței, Darius nu s-a ferit să sărute trofeul de scenă. Ulterior, a avut un discurs emoționant.

ADVERTISEMENT

“Este o mare onoare pentru mine să fiu în fața dumneavoastră reprezentând un om uriaș care a fost Emeric Ienei. Pentru noi a fost mult mai simplu pentru că îi spuneam bunicu’. Vreau să încep prin a spune care este primul cuvânt care îmi vine de fiecare dată în minte când cineva îi menționează numele. Acel cuvânt este domn. Pentru că el asta a fost cu adevărat în profunzimea acestui cuvânt. A fost un adevărat domn, mereu elegant, la costum, la cravată, cu vorbă blândă, niciodată nu ridica tonul. Și totuși impunea respect și te făcea să-l asculți. Să nu uităm că acest cuvânt domn nu ar putea fi rostit fără interiorul lui, cuvântul om”, a spus, în primă fază, Darius.

Calitățile care l-au definit, cel mai bine, pe Emeric Ienei

În continuare, Darius a dezvăluit ce calități l-au definit, cel mai bine, pe Emeric Ienei. Tânărul este ferm convins că bunicul său va rămâne veșnic în istoria fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

“Vreau să le mulțumesc din suflet mamei mele, Cristina, pe care o iubesc foarte mult, și tatălui meu, Sebastian, care, alături de unchiul meu Călin și mătușa mea Vasilica au adus spre noi toate valorile pentru care s-a luptat bunicul meu. Dreptate, omenie, onestitate, ce înseamnă să fi un om puternic fără să fi un om aspru și, mai ales, cum să menținem drumul nostru fără să ne abatem de la el cu capul sus exact așa cum ne-a învățat. Memoria marelui lord al fotbalului românesc nu va dispărea pentru că legendele nu mor niciodată. Sunt absolut convins că el este undeva sus în ceruri alături de bunica mea, Ileana, ținându-se de mână, zâmbind, și ocrotindu-ne dintre stele”, a mai spus nepotul regretatului Emeric Ienei.

ADVERTISEMENT

Promisiunea lui Darius, nepotul lui Emeric Ienei

Darius a ținut, totodată, să sublinieze că este al lui Emeric Ienei, un adevărat simbol pentru România. A făcut, totodată, și o promisiune.

“Încă o dată vreau să mulțumesc din suflet pentru acest premiu domnului Ivanovici și echipei FANATIK pentru respectul pe care îl arată pentru această legendă. Vreau să închei prin a vă spune că noi, nepoții lui, eu și cu Alisa, vom face tot posibilul să avem grijă ca și peste 100 de ani de acum încolo, din generație în generație, lumea să vorbească, în continuare, despre Emeric Ienei și să le aducă un zâmbet pe buze pentru că vrem ca toată lumea să știe cine a fost și ce a făcut Emeric Ienei care este un simbol pentru această țară. Premiul acesta nu este pentru mine, pentru Alisa, nu este pentru nimeni. Este pentru el și cu mândrie îl arăt spre cer ca să-l vadă. Vreau să-i mărturisesc, de față cu toată lumea, că îmi doresc să ajung măcar un sfert din tot ce a însemnat el. Îi mulțumesc pentru tot, îl iubim și îi dorim drum lin către stele, SIR Emeric Ienei”, a încheiat Darius.

ADVERTISEMENT