Emeric Ienei și regretul unei medalii ratate la JO: “Amintiri nu prea am. Doar penalty-urile de la Sevilla nu le pot uita”. Exclusiv

Legendarul jucător și antrenor al Stelei, Emeric Ienei este protagonistul unui nou episod din seria “Olimpicii României”. Ienei a făcut parte din ultima generație de fotbaliști români care a jucat la Jocurile Olimpice, la Tokyo, în 1964.

După Europeanul magic de tineret din 2019, România s-a calificat după 55 de ani de pauză la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice. Coincidența face ca orașul să fie același, Tokyo. În 1964, “tricolorii” au avut un parcurs remarcabil la turneul final. Au ieșit de pe locul doi în grupa A după ce au învins Mexic și Iran cu 3-1, respectiv 1-0, și au încheiat cu un egal, scor 1-1, împotriva RDG-ului.

În sferturile de finală, România a avut un ghinion imens întâlnind cea mai puternică echipă a turneului, Ungaria. Csernai deschidea scorul în minutul 2 pentru maghiari, însă pe parcurs jocul s-a echilibrat și spre final, România a avut șansa egalării.

Emeric Ienei și regretul unei medalii ratate la JO! România, eliminată de Ungaria în sferturi de finală

În minutul 85, căpitanul Gheorghe Constantin rata un penalty pentru România. În cele din urmă s-a încheiat 0-2 după ce, același Csernai a înscris pentru maghiari în final. Ungaria avea să câștige și titlul olimpic după 2-1 în finală cu Cehoslovacia.

România a mai jucat două meciuri de clasament reușind să învingă Ghana cu 4-2 și Yugoslavia cu 3-0 pentru a ocupa, în final, locul 5 în competiția olimpică. Golgeterul României la ediția Tokyo 1964 a fost regretatul Cornel Pavlovici, cu 6 reușite. El s-a stins din viață pe 8 ianuarie 2013.

“Ne-am prezentat foarte bine la acea ediție a Jocurilor Olimpice”

Emeric Ienei a jucat la Jocurile Olimpice din 1964, fiind om de bază în echipa care încheia pe locul 5. Fostul jucător și antrenor al Stelei a povestit pentru FANATIK experiența olimpică subliniind însă că amintirile rămase de atunci sunt foarte puține. După ieșirea din grupă, România se gândea la medalii, iar Ienei regretă că parcursul s-a oprit în sferturile de finală unde am avut cel mai greu adversar posibil.

Domnule Ienei, în urmă cu 57 de ani, ați participat la Jocurile Olimpice alături de naționala României…

– A trecut foarte mult timp de atunci și prea multe amintiri nu prea mi-au rămas. Dar știu că ne-am prezentat foarte bine la acea ediție a Jocurilor Olimpice și rezultatele pe care le-am avut au fost foarte bune.

“Tocmai pentru că atunci nu am reușit, eu sper foarte mult că acum vom reuși să luăm o medalie”

Ați ajuns în sferturile de finală și ați pierdut cu Ungaria, echipă care avea să câștige medalia de aur. Simțeați că s-ar fi putut mai mult?

– Am avut ghinion. Sigur am avut ghinion. Puteam ajunge în finală. Dar a fost o tragere grea împotriva Ungariei, cred că dacă am fi prins un alt culoar puteam să jucăm finala cu echipa maghiară, nu în sferturile de finală. Era o generație frumoasă a fotbalului românesc și asta îmi doresc să aibă fotbalul românesc și acum.

57 de ani mai târziu, tot la Tokyo, naționala României este din nou calificată la Jocurile Olimpice…

– Este o coincidență fericită. Tocmai pentru că atunci nu am reușit, eu sper foarte mult că acum vom reuși să luăm o medalie. Dar ca să ajungem acolo, echipa trebuie să fie în formă bună. Dacă se întâmplă asta, putem să ajungem chiar și în finală.

“Amintiri nu prea am. Ceea ce nu pot uita și nu voi uita vreodată sunt penalty-urile de la Sevilla”

A trecut foarte mult de la participarea dumneavoastră la Jocurile Olimpice. Aveți vreo amintire care a rămas întipărită de atunci?

– Sincer să vă spun, nu mai am amintiri de acolo. Foarte greu îmi amintesc de toate jocurile în care am fost. Ceea ce nu pot uita și nu voi uita vreodată sunt penalty-urile de la Sevilla, pe care ai mei le-au câștigat și au luat Cupa Campionilor.

Probabil amintirea aceea nu o va șterge nimeni niciodată din memoria românilor, nu doar a dumneavoastră…

– Așa este. Este și va rămâne de neuitat.

Lotul României la JO 1964: Ilie Datcu (1), Stere Adamache (20), Ilie Greavu (2), Ion Nunweiller (3), Bujor Hălmăgeanu (4), Dan Coe (6), Emeric Ienei (5), Gheorghe Constantin (8), Ion Ionescu (9), Constantin Koszka (10), Sorin Avram (7), Marin Andrei (12), Mircea Petescu (13), Carol Creiniceanu (11), Dumitru Ivan (14), Nicolae Georgescu (16), Emil Dumitriu (18), Cornel Pavlovici (19), Emil Petru (15), Ion Pârcălab (17).