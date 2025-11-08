Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare la Oradea. Iosif Rotariu, discurs despre ce a însemnat legendarul antrenor al Stelei pentru cariera sa

ADVERTISEMENT

La trei zile de la tragicul eveniment, care a cutremurat întreaga lume a fotbalului românesc și nu numai, legendarul Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare de la ora 14:00, în Oradea, orașul în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții.

Ioan Naom, fost jucător la Steaua și coleg cu Emeric Ienei la FC Bihor, și-a exprimat plăcerea uriașă pe care o avea când lucra cu regretatul antrenor: „Acum 55 de ani ne-am întâlnit la Steaua, eu fiind la echipa de tineret, iar dumnealui antrenor. Viața ne-a adus împreună și la Oradea. Eu eram deja la FC Bihor când dumnealui a venit antrenor. Am lucrat împreună vreo 2 ani. Eu am continuat aici, iar el a mers la Satu Mare.

Ne-am întâlnit și cu alt prilej. Întotdeauna am lucrat cu mare bucurie, cu mare sinceritate și cu mare dăruire alături de el. Un om de mare valoare, dacă ne uităm cine trimite coroane, ne putem da seama cine a fost Emeric Ienei”, a spus Ioan Naom, pentru FANATIK.

Ioan Naom despre legătura cu Emeric Ienei

Prezent la capela orășenească a Cimitirului Rilkowski din Oradea, Iosif Rotariu, omul ce i-a făcut marcaj lui Diego Armando Maradona la Mondialul din 1990, a spus câteva cuvinte despre ce a însemnat Emeric Ienei pentru cariera sa de sportiv:

„Condoleanța familiei. Am marele regret că s-a dus dintre noi omul care mi-a marcat întreaga carieră sportivă, care m-a adus la Steaua și apoi la echipa națională. Îmi găsesc cuvintele cu greu… fotbalul românesc a pierdut un om mare, așa cum era Emeric Ienei”, a declarat „Roti”, pentru FANATIK

Iosif Rotariu la înmormântarea lui Emeric Ienei

Acestea sunt primele imagini de la capela orășenească a Cimitirului Rulikowski, Oradea. Nicușor Dan, Ion Țiriac și Ilie Năstase au trimis coroane cu flori în memoria lui Emeric Ienei. Generație câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din 1986 a făcut acest gest, de asemenea, însă nici rivalii de la Dinamo nu au lipsit.

Înmormântarea lui Emeric Ienei are loc de la ora 14:00, la Oradea

Legendarul antrenor Emeric Ienei, câștigător de Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea, oraș în care și-a petrecut o bună parte a vieții sale. El a murit pe 5 noiembrie în locuința sa din acest oraș, la vârsta de 88 de ani.

După o carieră extraordinară, demnă de respectul fiecărui român, Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum de la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea

Toți cei care l-au iubit și-au luat un ultim „rămas bun” de la Emeric Ienei

iar mii de oameni au venit pentru a-și lua „adio” de la legendarul antrenor al Stelei și al echipei naționale a României.

Unul dintre foștii săi elevi cu care a avut o relație specială este Gabi Balint. El a venit la Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei. la intrarea pe stadion.