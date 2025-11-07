Sport

Emeric Ienei, omagiat de Gică Popescu: „O eleganță incredibilă”

Emeric Ienei va fi înmormântat la Oradea, sâmbătă, 8 noiembrie. Înaintea durerosului eveniment, legendarul antrenor a fost omagiat de unul dintre cei mai buni elevi ai săi: Gică Popescu!
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 23:52
Emerich Ienei, omagiat de Gică Popescu: „O eleganță incredibilă”. FOTO: hepta.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Legendarul antrenor român a murit în orașul natal, la Oradea, acolo unde va și fi înmormântat. Gică Popescu a vorbit la superlativ despre cel care a adus Cupa Campionilor Europeni la București cu Steaua.

Gică Popescu l-a comparat pe Emeric Ienei cu Sir Bobby Robson

Imediat după finalul meciului Farul – FC Botoșani 2-0, Gică Popescu a intrat în direct la TV pentru a comenta partida de la Ovidiu. „Baciul” nu a uitat să îi aducă însă un ultim omagiu lui Emeric Ienei.

Fostul selecționer s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Popescu a avut ocazia să lucreze cu Ienei atât la Steaua, cât și la echipa națională a României.

„Este unul dintre antrenorii cei mai importanți ai carierei mele. E antrenorul care m-a debutat la națională în 1988. E un antrenor de o eleganță incredibilă. Eu mereu l-am pus pe același profil cu Sir Bobby Robson. La fel de elegant și în abordare și în orice. Pentru mine ei au fost cei doi seniori ai fotbalului mondial.

Eu cred ca nea Imi a avut o reacție extraordinară cu toți jucătorii pe care i-a antrenat. Avea o eleganță, nu mă refer doar la îmbrăcăminte pentru că și îmbrăcămintea era la superlaritv, dar avea o modalitate de a comunica cu jucătorii pe care o găseai foarte rar la antrenori.

Nea Imi a antrenat numai echipe de top, echipa națională, Steaua, iar aceste echipe au mereu jucători de mare valoare.”, a declarat Gică Popescu, la Digi Sport. 

Farul Constanța a bătut liderul FC Botoșani

Gică Popescu a vorbit și despre obiectivul Farului. Echipa la care e președinte trebuie să se califice în play-off, mai ales după ce a învins-o pe liderul FC Botoșani.

„Suntem pe loc de play-off, ceea ce înseamnă că suntem în grafic. Ca joc, am făcut-o foarte bine, la fel ca în etapa trecută. Primele 20 de minute au fost în favoarea celor de la Botoșani, au avut ocazii mari de a marca, dar Buzbuchi a fost într-o zi excelentă. Restul de aproximativ 70 de minute au fost în favoarea noastră.

Play-off-ul este obiectivul pe care l-am discutat încă din prima zi, de când Zicu a venit la cârma echipei. După ce intri în primele șase, dispare tensiunea și presiunea play-out-ului, precum și riscul unei eventuale coborâri pe locurile inferioare, care îți pot da emoții.

În play-off, jucătorii se relaxează. Îmi aduc aminte de 2017, când nimeni nu dădea nicio șansă echipei, iar de acolo s-a câștigat campionatul. Orice echipă din play-off va avea șanse la titlu. Când ești sus, se poate întâmpla orice, te poți gândi chiar și la cupele europene”, a mai spus Popescu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
