Sport

Emerllahu la FCSB? Omul care a discutat cu Gigi Becali și MM Stoica a acceptat să vorbească. Exclusiv

Lindon Emerllahu este din nou țintă de transfer pentru FCSB. Gigi Becali așteaptă o șansă pentru a redeschide negocierile cu mijlocașul kosovar.
Emanuel Roşu
18.09.2026 | 22:29
Emerllahu la FCSB Omul care a discutat cu Gigi Becali si MM Stoica a acceptat sa vorbeasca Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Omul care a negociat cu Gigi Becali și Mihai Stoica transferul lui Emerllahu la FCSB a vorbit pentru Fanatik Foto: colaj Fanatik
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Lindon Emerllahu (23 de ani) e în continuare pe lista de dorințe a FCSB-ului. După dezvăluirile făcute de Bogdan Mara, fostul oficial al CFR-ului, la FANATIK SUPERLIGA, în legătură cu dorința lui Emerllahu de a părăsi Polissya, l-am contactat pe Arber Berisha, agentul fotbalistului. Impresarul a lăsat de înțeles că dialogul cu FCSB continuă la nivel informal.

„Apreciem mult interesul FCSB-ului pentru el. Îi știm bine pe cei de la FCSB și îi respectăm. Acum, Lindon e la Polissya. Echipa e pe locul 1 în Ucraina. Și prezența lui la echipa națională este foarte importantă, vin meciuri foarte importante. Prioritatea noastră e să ne concentrăm acum pe aceste angajamente pe care le avem”, a spus Berisha, pentru FANATIK.

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Bogdan Mara, impresionat de nivelul financiar al cluburilor din Ucraina

Polissya conduce clasamentul în Ucraina, după 6 victorii în 7 runde. Poate fi ajunsă în clasament de Shakhtar, care are un meci mai puțin disputat și 3 puncte în minus. Emerllhanu a fost titular de 4 ori în campionat, de două ori a intrat pe parcurs și o dată a rămas rezervă neutilizată. Salariul pe care-l încasează în Ucraina și suma de transfer plătită de Polissya pentru serviciile sale sunt obstacole de care lui Becali îi va fi greu să treacă. Polissya a plătit 1,5 milioane în schimbul lui Emerllahu la începutul lui 2026. Pe mijlocaș îl plătește cu 30 000 de euro pe lună.

„E destul de greu să-l aducă FCSB pe Emerllahu. Știu că e un jucător pe care MM îl aprecia, la fel și noi. E un jucător extrem de bun și de util, doar că cei de acolo, de la Polissya Zhytomyr au plătit bani mulți pentru el, are un salariu foarte mare. În momentul ăsta joacă meci de meci acolo, dar orice este posibil, mai ales că își dorește să plece din Ucraina dacă ar fi posibil.

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Cei de acolo au bani foarte mulți. M-au speriat și pe mine ce bani pot avea cei din Ucraina și ce bani pot să investească în fotbal. Nu e ușor să-l iei de acolo, dar el, repet, sunt sigur că își dorește să plece. Acolo salariile sunt 40.000 – 50.000 pe lună, salarii mari.

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Dacă vă spun că această echipă căuta în această iarnă un atacant pe care să dea 8-10 milioane și un milion două sute, un milion jumătate salariu, ne dăm seama la ce nivel sunt cei de acolo. Nu vorbim de Dinamo Kiev și Șahtior, sunt sume pe care nu ni le imaginăm noi, în România, dar pe care pot să le plătească cei de acolo”, a spus Mara la FANATIK SUPERLIGA.

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Emerllahu, piesa la care se gândește Becali pentru mijlocul lui FCSB?

Publicația kosovară Telegrafi a scris în premieră despre interesul reactualizat al lui Becali pentru Emerllahu. FCSB a avut două tentative anterioare de a-l aduce pe fotbalistul descoperit de CFR Cluj la Ballkani, însă ambele s-au terminat cu eșecuri.

Poate ne mai trebuie un mijlocaș. La un mijlocaș mă tot gândesc pentru la iarnă. Nu-mi place Joao Paulo, nu… Lângă Muhar vreau pe cineva, da!„, a spus Becali zilele trecute, într-o intervenție la Digi Sport.

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  • 2 milioane de euro este cota actuală a lui Emerllahu pe Transfermarkt
  • 41 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive are Emerllahu în tricoul CFR-ului
  • 700 000 de euro l-a costat pe Neluțu Varga transferul lui Emerllahu, în februarie 2025
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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