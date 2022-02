Emigranți în grădină! O poveste de succes despre o familie de tineri fermieri! De ce au lăsat traiul bun din Anglia pentru fericirea de acasă

Când Bunul Dumnezeu și-a mai întors pentru o clipă fața de la noi, pesemne obosit și El de disprețul și neputința politicienilor, nu a uitat să-și păstreze, totuși, speranța în oameni. Și a căutat să ne arate prin gesturile, curajul și demnitatea unora că România de mâine se construiește chiar astăzi.

Nu de guvernanți, nu de primari sau alți aleși locali, ci de oameni care continuă să viseze în culori românești, în tradiții și obiceiuri, oameni care muncesc zi lumină pe întreg pământul pentru fiecare bine pe care viitorul îl va propune la un moment dat.

Ce este ferma „Emigranți în grădină” și de unde ideea ei!

Posibil visători, pe alocuri temerari, nu puțini sunt cei care au ales România în detrimentul chemărilor de pretutindeni. Și s-au înhămat tăcuți, într-o luptă surdă și nu tocmai corectă să-și împlinească și adeverească iluziile de început.

A fost greu, pentru că așa e întotdeauna atunci când trebuie să crezi în forța ta, în menirea pe care ai primit-o ca har de la Pronie și în aspirațiile care te însoțesc neîncetat. În plus, întoarcerea pe meleaguri românești n-are cum să fie niciodată prea ușoară.

Culmea, Alexandra Stamate și Florin Gubariciu spun că Anglia nu i-a fermecat cu nimic, în ciuda joburilor bune pe care le aveau. Și nici n-au fost mai nu știu cum, nici aerul mai rarefiat. Drept pentru care, revenirea a apărut ca un gest firesc și s-a întâmplat la momentul potrivit.

Continuarea este cea care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Cei doi tineri au ales să se întoarcă într-un sat din Mureș, într-un loc pe care Dumnezeu l-a mai vizitat, altă explicație pentru frumusețe nefiind încă inventată. Dacă nu ne credeți, încercați-l pe , însă vă avertizăm – imaginile de screensaver pe care o să le găsiți, pot să creeze dependență.

Și din dragostea și pasiunea lor, din tinerețe și curaj, a apărut ferma „Emigranți în grădină”. Da, o fermă! Era urmarea firească pentru doi oameni care știau, mai degrabă, teoretic câte ceva despre viața la țară.

Cum să-ți faci o fermă fără să cunoști prea multe despre animale și plante

Oficial, discutăm despre o fermă mixtă de unde oamenii pot achiziționa diferite produse. Cei doi tineri vând de la carne proaspătă de porc sau ied până la produse procesate din lapte sau din carne. Neoficial, startul a fost unul de poveste. Adică au primit o văcuță în dar de la mama lui, un animal despre care Alexandra își aduce aminte că nici măcar nu știa că aceasta are nevoie de o iesle din care să mănânce.

N-au avut ajutor, vecinii n-au fost cei mai entuziasmați și nici nu s-au întâmplat miracole peste noapte. Au avut nevoie de fiecare experiență în parte, de fiecare învățătură pentru a înțelege cu adevărat întregul proces.

„ Încă nu am renunțat la bunătatea din oameni și în frumusețea din sufletul și ochii lor. Visam să fiu un medic și să ajut lumea. Apoi am văzut bubele sistemului și am renunțat. Așa mi-am dat seama că vindecător poți fi oriunde.

Anglia pentru mine nu a fost niciodată o a doua casă. Mereu m-am simțit ca un “outsider” și nu mi-am găsit locul, oricât aș fi încercat. Nu mi-am dat seama, acolo fiind, că de fapt pământul mă cheamă înapoi…originile își spun cuvântul.

Satul românesc este exact acela pe care mi l-am imaginat. Pierdut momentan. Și plin de oameni care și-au pierdut Dumnezeul. Dar sper eu, să ne revenim și să creem comunități sustenabile. Ăsta e viitorul. Din punctul meu de vedere, România este ca o junglă neexplorata și merită toată atenția noastră. Este un rai, de aceea clar primează în detrimentul Angliei”, își începe Alexandra povestea într-o discuție cu reporterii FANATIK.

Anglia? Care Anglia?

Ca să fie ferma fermă, cei doi tineri au primit și de la bunici două capre pe care le-au transportat preț de 150 de kilometri până acasă. Acomodarea s-a petrecut pe repede înainte pentru animale, mai ales că au avut treabă serioasă. Au mâncat toți pomii pitici aduși din Anglia.

Cu mulsul a mers mai greu, însă și aici s-a rezolvat totul. Problema a apărut când cașul scos la vânzare nu i-a impresionat prea mult pe cumpărători. S-a rezolvat când, într-o seară, din neatenție, o bucată s-a îngălbenit frumos deasupra sobei. Și atunci a venit ideea cașului maturat.

Între timp, printre legume și animale, erau și ei. Copiii. Patru la număr, patru minuni de la Dumnezeu. „Copiii? Acomodare?!? Ce e aceea? Zici că s-au născut aici. Am ales mai mult decât perfect. Le dăm o cunoaștere pe care nimeni nu le-o poate da. Ei vor ști să își procure singuri hrana, oricare ar fi ea, iar ăsta e un „skill” foarte important pentru un tânăr adult. Asta ar trebui să ne învețe în școli: să ne procurăm hrana și să ne tratăm singuri”, a mai subliniat tânăra.

Are și un sfat pentru cei care încă mai stau pe gânduri și ezită să revină în satele românești. „Just do it! Fără să te gândești prea mult! Dumnezeu/Universul va avea grijă să nu îți lipsească nimic. La țară nu ai nicio posibilitate să mori vreodată de foame. Aici e Raiul pe pământ. Iar dacă îți mai place și munca…atunci vei trăi în îndestulare.

Deja trăim pe “același picior” ca în Anglia. Nu ne lipsește nimic și ne plimbăm unde dorim. În 10 ani de acum, copiii vor fi deja destul de mari încât să preia afacerea, și atunci lucrurile cred că vor exploda. Deci o fermă mare în familie e proiectul pe termen lung. Până atunci, ținem noi frâiele”, a mai spus Alexandra.

Fondurile europene, eterna, dar nu și fascinanta poveste

Casa pe care cei doi tineri o construiau în Apold a rămas la „roșu”, însă nu vinaromul sfințește locul. Pentru că baza de clienți de pe internet a tot crescut și văcuța și cele două capre nu puteau să ofere mai mult lapte, cei doi tineri au investit tot ce aveau în câteva animale de rasă.

Acum îngrijesc 3 vaci, vreo 50 de capre, porci, păsări, iepuri și stupi. Suficient cât să le ofere curaj. „La fonduri ne-am gândit și încă ne gândim. La foarte multă lume le iau ochii aceste fonduri, dar nimic nu vine gratis în viața aceasta.

Deci ca să ți se aprobe un astfel de dosar, trebuie să fii un fermier foarte avansat și cu multe animale. Practic aceste fonduri vin drept cireașa de pe tort. Noi momentan construim tortul. Și e posibil ca să nu ne mai trebuiască cireașa, atâta timp cât e condiționată mereu”, a mai punctat tânăra.

Satul românesc, între mit și realitate

Nu toată lumea s-a bucurat de vecini noi. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că satul românesc pare că și-a mai pierdut din rostul și sensul de altădată. Chiar și oamenii s-au mai rătăcit de omenie și câțiva n-au ezitat să privească prin gard.

„Cu ochi suspicioși. Și cu multă bârfă. Nici acum nu s-a schimbat ceva. Nu te poți aștepta la altceva de la oamenii mai “speciali” ai satului, care ori beau toată ziua ori bârfesc toată ziua. Cum spun mereu, noi nu trăim cu satul. Deci, nu mă afectează deloc. Avem prieteni care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi și asta ne întregește”, a mai precizat aceasta.

Așadar, dacă sunteți interesați de produsele Fermei „Emigranți în Grădină” tot ceea ce aveți de făcut este să intrați pe