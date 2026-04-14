Emil Boc a dat verdictul în lupta la titlu după U Cluj – U Craiova 4-0: „Ole, ole!” Primarul a furat toate privirile pe stadion. Video

Emil Boc a fost în prim-plan după victoria categorică a lui U Cluj, 4-0 cu Universitatea Craiova. Primarul a sărbătorit fiecare gol și a transmis un mesaj puternic despre lupta la titlu.
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 10:15
Emil Boc, show total pe Cluj Arena. Cum a sărbătorit victoria „șepcilor roșii” din derby-ul cu U. Craiova
U Cluj a dat lovitura în duelul cu Universitatea Craiova. Ardelenii s-au impus categoric cu scorul de 4-0, au ajuns la patru victorii din tot atâtea meciuri în play-off, iar echipa de pe Someș a devenit principala favorită la titlu. Primarul Emil Boc a făcut show la oficială. A sărbătorit la fiecare gol, dar la final a spus că nivelul de concentrare trebuie să rămână la fel de ridicat.

Echipa lui Cristiano Bergodi a strălucit în duelul cu Universitatea Craiova. U Cluj a deschis scorul rapid prin Stanojev, iar câteva minute mai târziu oltenii au rămas în inferioritate numerică, după ce Etim a văzut cartonașul roșu direct, în urma unei intrări dure asupra lui Mikanovic.

Oltenii au încercat să țină liniile sus și să se apropie periculos de poarta Clujului, însă Bergodi a gândit perfect jocul. Ardelenii au lăsat echipa din Bănie să paseze și au lovit pe contraatac. Scorul final a fost 4-0 în favoarea „șepcilor roșii”, care sunt acum pe primul loc în Superligă, la trei puncte de ocupanta poziției secunde.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și un mare fan al „șepcilor roșii”, a fost în tribună la meciul cu Universitatea Craiova și a sărbătorit frenetic fiecare gol înscris de studenți. Acesta chiar s-a filmat după reușita lui Dan Nistor și a început să strige „Ole”.

Prima reacție a lui Emil Boc după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

La finalul partidei, Boc a felicitat echipa pentru victoria muncită, însă a dat de înțeles că lupta pentru titlul de campioană este departe de a fi încheiată. Urmează alte șase runde de foc pentru „șepcile roșii”. U Cluj ar putea să câștige la finalul acestui sezon primul titlu din istoria clubului.

„Mulțumim, U Cluj! Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru seara aceasta magică de pe Cluj Arena! Astăzi sărbătorim, ne bucurăm, de mâine continuăm munca cu aceeași seriozitate și cu același devotament față de brandul U! O victorie uriașă, dar mai este mult până departe! Visul continuă! Avem dreptul să visăm!

Respect, Universitatea Craiova! Cunoaștem și suntem conștienți de valoarea echipei din capitala Băniei! Craiova este și rămâne în cursa pentru titlu! Mulțumim inegalabilei galerii a Universității Cluj, mulțumim minunaților suporteri clujeni și mulțumiri, de asemenea, celor care au venit din întreaga Transilvanie! Haide U, și la bine, și la greu!”, a scris Emil Boc pe Facebook.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
