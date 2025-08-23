Sport

Emil Boc a încurajat-o pe CFR Cluj după dezastrul din Suedia: „Și Brazilia a luat 7-1 acasă”. Cum l-a numit pe Dan Petrescu

Emil Boc, prima reacție după umilința istorică suferită de CFR Cluj în cupele Europene. Mesajul transmis lui Dan Petrescu după rezultatul din Suedia.
Alex Bodnariu
23.08.2025 | 10:35
Emil Boc a comparat-o pe CFR Cluj cu naționala Braziliei după 2-7 cu Hacken. Primarul orașului, laude pentru Dan Petrescu. „Numai un lord putea să aibă o asemenea reacţie”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a reacționat după umilința suferită de CFR în Suedia. Echipa din Gruia a pierdut meciul cu Häcken, cu scorul incredibil de 2-7. Calificarea în Conference League a fost compromisă, iar Dan Petrescu a ales să își dea demisia.

CFR, în criză! Dan Petrescu și-a dat demisia după 2-7 cu Hacken

Lucrurile nu arată deloc bine la CFR. Înfrângerea drastică suferită de „feroviari” în Suedia i-a scos din sărite pe fanii formației de pe Gruia. Imediat după meci, Dan Petrescu a demisionat, iar același lucru a vrut să îl facă și Cristi Balaj. Însă președintele clubului a fost întors din drum de Neluțu Varga, așa cum Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA.

Emil Boc, mesaj de susținere pentru CFR Cluj. Ce a spus despre Dan Petrescu

Emil Boc, un mare fan al fotbalului și un suporter declarat al Universității Cluj, a avut un mesaj de susținere pentru cei de la CFR. Primarul orașului a scos în evidență gestul făcut de Dan Petrescu după meci. Edilul e de părere că antrenorul, pe care l-a numit „lord”, a dat dovadă de clasă.

„Da, sunt suporter al Universităţii Cluj, dar îmi pare extrem de rău de eşecul CFR-ului în Suedia. Aş vrea să transmit echipei CFR faptul că nu e sfârşitul lumii. Şi o campioană mondială, Brazilia, a fost înfrântă într-o semifinală de Campionat Mondial, acasă, cu 7-1. Au luat 5 goluri în 35 de minute, deci se poate întâmpla şi la case mari.

De asemenea, aş vrea să-i mulţumesc lui Dan Petrescu pentru faptul că a adus Clujului atât de mult renume prin fotbal, prin reuşitele pe care le-a avut cu CFR-ul. Noi nu uităm acest lucru şi îi mulţumim. Respect gestul demisiei, e un act de lord. Numai un lord putea să aibă o asemenea reacţie. Îi urăm sănătate şi să ştie că întotdeauna e acasă la Cluj.

Haide, băieţi, hai să mergem mai departe. Clujul are nevoie de echipe puternice. Haide, U! Succes, CFR! Nu e sfârşitul lumii, mergem mai departe. Când e vorba despre Cluj, trebuie să fim de aceeaşi parte a baricadei”, a transmis Emil Boc, într-un mesaj pe contul său de social media.

Clujenii au nevoie de o minune în returul de pe Gruia. Suedezii pleacă cu un avantaj de 5 goluri și e greu de crezut că vicecampioana României va reuși o revenire istorică în fața celor de la Häcken. Nici în Superligă lucrurile nu arată prea bine. CFR e abia pe locul 13.

