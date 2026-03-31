Emil Boc a rupt asfaltul la maraton! Rezultat neașteptat pentru primarul Clujului și cum a ajuns vicepremierul Tanczos Barna pe lista femeilor

Emil Boc a făcut senzație la Wizz Air Marathon. Primarul municipiului Cluj-Napoca a surprins pe toată lumea cu timpul său. Vicepremierul Barna a trecut printr-o situație hilară.
Alex Bodnariu
31.03.2026 | 08:40
Rezultat uriaș pentru Emil Boc! Cum a terminat cursa de 4 km de la Wizz Air Marathon. Foto: Facebook
Cluj-Napoca a fost duminică gazda unei competiții sportive la cel mai înalt nivel. Pe străzile orașului de pe Someș a avut loc o nouă ediție a Wizz Air Marathon. Printre participanți s-au numărat atât edilul Emil Boc, cât și Tánczos Barna, viceprim-ministru UDMR, dar și deputatul PNL Cluj, Ovidiu Cîmpean.

Show total la Cluj-Napoca! 9.000 de oameni în stradă la Wizz Air Marathon

A fost show total în Cluj-Napoca. Străzile orașului au fost închise dis-de-dimineață, întrucât a avut loc Wizz Air Marathon. Peste 9.000 de oameni au participat la întrecerile sportive. La fel ca în fiecare an, cei care au terminat cursele au primit din partea organizatorilor medalii, diplome, dar și câteva premii speciale.

Circulația a fost închisă în mai multe zone ale orașului. Startul a fost dat de la Cluj Arena, urmând ca participanții să alerge pe diverse rute. Cea mai solicitantă cursă a fost, evident, cea de 42 de kilometri. Cei mai puțin curajoși au putut miza însă pe întreceri mai scurte, cum ar fi semimaratonul sau cursele de 10 și 4 kilometri.

Rezultat uriaș pentru Emil Boc! Cum a terminat cursa de 4 km

Emil Boc a participat și la această ediție a maratonului Wizz Air. Primarul municipiului Cluj-Napoca și-a depășit toate așteptările. Acesta a terminat pe locul 8 în categoria de vârstă 55-64 de ani a întrecerii de 4 kilometri. Timpul său a fost unul excelent, de 22:59. Edilul și-a bătut recordul din ediția precedentă, când a scos 23:45.

Rezultatul scos de Emil Boc la Wizz Air Marathon
„Nu contează rezultatul, până la urmă cel mai important este că facem mișcare. Vă mulțumesc, dragi clujeni, că am putut fi împreună astăzi. Felicitări tinerilor pentru atitudinea de a face mișcare”, a scris primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, pe contul său oficial de Facebook. El a postat și o serie de fotografii de la întrecere.

Cum a ajuns Tánczos Barna pe lista femeilor la maraton

Tánczos Barna, viceprim-ministru UDMR, s-a înscris și el la Wizz Air Marathon, însă la o cursă ceva mai complicată. Acesta a participat la întrecerea de 10 kilometri și s-a descurcat excelent, terminând alergarea în mai puțin de o oră. Totuși, a primit un kit greșit din partea organizatorilor. Mai precis, Barna a fost înregistrat drept femeie. Politicianul s-a amuzat de situație pe rețelele de socializare.

Cum a ajuns Tánczos Barna pe lista femeilor la maraton
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
