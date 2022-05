Emil Boc, atac la Gino Iorgulescu înainte de Dinamo – U Cluj: „Mai ușor cu pianul pe scări”

în Liga 2, iar Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, este extrem de acid la adresa președintelui LPF, Gino Iorgulescu.

Emil Boc îi atrage atenția lui Gino Iorgulescu: „Aveți obligația de a nu face astfel de declarații din postura în care vă aflați”

nu a rămas indiferent după ce Gino Iorgulescu a declarat senin că ar fi dezamăgit dacă Dinamo ar pierde barajul cu U Cluj și ar retrograda: „Am fost supărat pe o declarație a președintelui LPF, Gino Iorgulescu, care a spus că i-ar părea rău dacă Dinamo ar retrograda.

Cu tot respectul pe care vi-l port, ca fost fotbalist și a președinte al unei instituții importante, mai ușor cu pianul pe scări. Aveți obligația de a nu face astfel de declarații din postura în care vă aflați”.

Emil Boc aduce aminte de faptul că Universitatea Cluj a revenit în prim planul fotbalului românesc după ce a pornit de la Liga a patra și consideră declarația lui o lipsă de respect față de suporterii lui U Cluj: „Am respect pentru Dinamo și noi am jucat în Liga a 4-a, am revenit cinstit, curat. Vrem ca acest meci să se joace pe teren, fără niciun fel de influență. Clujul are peste 20.000 de spectatori, ei sunt mai puțin importanți decât cei de la Dinamo?”.

Emil Boc e conștient de miza jocului dintre Dinamo – U Cluj: „Acești fotbaliști ar putea intra în istorie”

Primarul este convins că „șepcile roșii” intră pe teren din postura de favoriți, iar jucătorii trebuie să fie extrem de bine pregătiți din punct de vedere mental: „Plecăm favoriți în meciul cu Dinamo, dar nu trebuie să uităm infernul de pe stadion. Acolo totul va depinde de dimensiunea psihologică. Trebuie să avem mintea setată că suntem mai buni, avem un avantaj de două goluri și nu ne lăsăm intimidați și copleșiți.

Sunt convins că Lincar știe ce e de făcut și i-am văzut extrem de motivați. Rezultatul poate fi pozitiv sau negativ, dar atitudinea trebuie să o vedem întotdeauna. Trebuie să dea tot ce au mai bun pe teren. Asta am văzut în meciul cu Dinamo.

Această echipă a înțeles în sfârșit că menirea ei este să ducă Clujul în Liga 1. Acești fotbaliști ar putea intra în istorie. În spatele lor este o istorie de peste 100 de ani. Clujul respiră prin Universitate”, a declarat edilul orașului Cluj, la Napoca FM, citat de .

U Cluj, primă uriașă pentru promovarea în Liga 1

că jucătorii Universității Cluj ar putea primi până la 20.000 de euro de jucător dacă vor reuși să promoveze în Casa Pariurilor Liga 1 în dauna lui Dinamo.

De celalaltă parte, FANATIK a aflat că „alb-roșii” , venită din partea fanilor-acționari din programul DDB, a acționarului Nicolae Badea și a celorlalți sponsori ai „câinilor”.