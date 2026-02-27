Sport

Emil Boc, convins că U Cluj rămâne peste FCSB și intră în play-off: ”Se încheie orice conspirație”

Recunoscut ca un fan al echipei U Cluj, primarul Emil Boc a vorbit despre meciul capital cu Oțelul. ”Șepcile roșii” au nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența în play-off.
Traian Terzian
27.02.2026 | 18:45
Emil Boc convins ca U Cluj ramane peste FCSB si intra in playoff Se incheie orice conspiratie
Emil Boc, verdict clar în privința întâlnirii U Cluj - Oțelul. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

S-a speculat foarte mult în ultima săptămână pe seama partidei dintre U Cluj și Oțelul, mai ales că o victorie a gazdelor ar însemna în mare măsură ca FCSB să rateze play-off-ul. Cum a comentat Emil Boc toate aceste dezbateri.

Emil Boc, optimist înainte de U Cluj – Oțelul

În cadrul unei conferințe de presă, primarul Clujului și-a anunțat prezența la întâlnirea din cadrul etapei a 29-a, penultima a sezonului regulat din SuperLiga, și s-a arătat convins că formația lui Cristiano Bergodi va câștiga duelul cu Oțelul.

ADVERTISEMENT

”Nu e nicio teorie! Universitatea câștigă în seara asta și se încheie orice conspirație. (n.r. – Mergeți la meci?) Normal! Normal că merg”, a declarat Emil Boc, conform Prima Sport, înaintea jocului de pe Cluj Arena.

FCSB, direct interesată de U Cluj – Oțelul

Campioana FCSB este în mare pericol să rateze Top 6 în actuala ediție a SuperLigii și speră într-un rezultat pozitiv al Oțelului pe terenul lui U Cluj. Într-o astfel de situație, coroborată cu o victorie a ”roș-albaștrilor” în deplasare cu UTA, atunci FCSB și U Cluj vor juca în ultima etapă cu calificarea în play-off pe masă.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

”Normal că aștept cu mai mult interes. Cel mai important este meciul de azi. Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră. Îți dai seama că de zece ori m-am uitat pe calcule. Suntem la mâna noastră dacă nu bate Clujul. Nu mai depindem de alții.

ADVERTISEMENT
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Digisport.ro
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!

Ne avantajează dacă Farul bate pe CFR, pentru că am încredere că Dinamo nu își permite să nu facă măcar un egal cu CFR. Sunt mai multe variante. Pentru noi ar fi mai bine să piardă U Cluj. Se poate întâmpla orice, cine mai știe? Când am luat campionatul acela cu Gâlcă, nu mai avea nimeni încredere”, a spus patronul Gigi Becali.

U Cluj, primă specială pentru victorie

Cu o victorie în fața Oțelului, ”șepcile roșii” și-ar asigura matematic prezența în play-off. În încercarea de a-i mobiliza și mai tare pe jucători, președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAa pregătit o primă consistentă.

ADVERTISEMENT

”Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază jucătorii noștri. Plătim jumătate din sumă imediat după fiecare victorie sau după fiecare punct acumulat și cealaltă jumătate se plătește dacă ne atingem obiectivul.

Obiectivul este accederea în play-off. Deci practic s-a adunat o sumă care se plătește doar dacă accedem în play-off. Deci există o motivație suplimentară cu siguranță. Depinde de fiecare jucător.

La noi primele sunt undeva la 300 de euro punctul și jumătate din acea sumă se plătește după meci și cealaltă se calculează și se plătește dacă ne atingem obiectivul și acest obiectiv este intrarea în play-off. (n.r. – Undeva la 15.000 de euro per total pentru un jucător dacă se intră în play-off?) Da, să zicem”, a afirmat Constantea.

Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta...
Fanatik
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta la play-off: “Este foarte posibil să existe greşeli!
Fotbalistul lui Real Madrid, declarație virală. Premoniție incredibilă sau atac direct la adresa...
Fanatik
Fotbalistul lui Real Madrid, declarație virală. Premoniție incredibilă sau atac direct la adresa UEFA: „Toată lumea știe asta”
Gigi Becali, un nou atac la adresa festivalurilor ce ocupă Arena Națională: „Fac...
Fanatik
Gigi Becali, un nou atac la adresa festivalurilor ce ocupă Arena Națională: „Fac ăia toate drăciile, se aude până-n Pipera!”. Ce plan are cu FCSB: „Am vrut să facem o lege”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!