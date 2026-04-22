Emil Boc, în culmea fericirii după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României Betano: „Visul continuă”

Universitatea Cluj este prima Betano în urma confruntării pe care elevii lui Cristiano Bergodi au avut-o la Mioveni, cu FC Argeș, terminată cu lovituri de departajare. Bettaieb a ratat și așa s-a făcut diferența în favoarea ardelenilor.

Emil Boc, în culmea fericirii după calificarea obținută de U Cluj în finala Cupei României Betano

Primarul din Cluj, Emil Boc, un susținător înfocat al Universității, prezent la toate meciurile de pe teren propriu, a avut un mesaj de felicitare pentru jucători pe care l-a postat pe rețelele sociale imediat după victoria obținută de gruparea ardeleană la Mioveni, contra celor de la FC Argeș. Edilul nu l-a uitat nici pe Cristiano Bergodi, antrenorul venit în cursul acestui sezon în locul lui Ioan Ovidiu Sabău și care a dus echipa în lupta pentru event.

„U Cluj în finala Cupei României! ‘Să sărbătorim cu bere și vin, clipa ce o trăim!!’. Felicitări, băieți minunați! Suntem atât de mândri de voi! Grazie Mille, Sir Bergodi! Mulțumiri, Radu Constantea! Respect, Galerie și suporteri minunați! Cu o asemenea echipă, demnă de un asemenea brand istoric – U – cred că putem spera tot mai mult la o prezență din nou în cupele europene! Și visul continuă! Azi ne bucurăm din nou, de mâine aceeași muncă și seriozitate!”, a scris Emil Boc pe pagina personală de Facebook.

Finala Cupei României se joacă la Sibiu

urmează să aibă loc la Sibiu, pe 13 mai, iar cei de la U Cluj își așteaptă acum adversara. În cealaltă semifinală se duelează Dinamo și Universitatea Craiova, două formații care la rândul lor sunt în play-off. Cert este că finala competiției o să fie una plină de spectacol în tribune, asta pentru că suporterii celor 3 formații au dovedit de-a lungul timpului că au o pasiune uriașă, uneori dusă la extrem.

Singura problemă ar fi numărul mic de locuri pe care stadionul din Sibiu îl are. Astfel, finala Cupei României ar urma să fie disputată cu doar 14.000 de suporteri în tribună, iar unele voci au cerut ca locul de disputare să se schimbe și să fie pe un stadion mai mare, Cluj Arena, care ar putea să primească peste 30.000 de oameni.