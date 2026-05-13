Emil Boc, înțepătură pentru U Craiova după finala Cupei României câștigată cu U Cluj: „Succes în Europa League”

Emil Boc (59 de ani) a avut o reacție care denotă fair-play după finala Cupei României de la Sibiu, câștigată miercuri seară de Universitatea Craiova în fața lui U Cluj după executarea loviturilor de departajare. Primarul Municipiului Cluj-Napoca, un mare fan al „șepcilor roșii”, a dorit în primul rând să îi felicite pe olteni pentru această victorie.

Emil Boc, fair-play după finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova

Pe de altă parte însă, i-a „amenințat” pe aceștia, sub formă de glumă bineînțeles, și i-a asigurat că ardelenii vor răzbunarea la meciul direct de duminică de la Craiova, posibil decisiv în lupta pentru titlul din SuperLiga. „Au depus efort, au luptat extraordinar, asta este până la urmă. Felicit Universitatea Craiova, au câștigat Cupa României, bravo lor, dar să știe că îi așteaptă un infern în Bănie duminică. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul. Până la urmă asta este frumusețea fotbalului. Ne bucurăm că ne putem bucura de fotbal, de asemenea meciuri de calitate.

Le spun băieților de la Universitatea că suntem mândri de ei. Suntem alături de ei și la bine, și la greu. În seara asta mi-a plăcut Universitatea Cluj. Loteria penalty-urilor face diferența într-un sens sau în altul. Dar mergem mai departe, am pierdut o bătălie, dar nu și războiul”, a declarat Emil Boc

Ironia lansată de Emil Boc față de Universitatea Craiova după meciul de la Sibiu

Fostul premier al României a continuat transmițând felicitări pentru galeriile celor două echipe, Ulterior, i-a felicitat din nou pe olteni, dar a lansat cu această ocazie și o ironie, spunând că le dorește acestora succes în preliminariile sezonului viitor de Europa League, , ceea ce înseamnă că Boc a transmis de fapt că în cele din urmă U Cluj ar urma să fie echipa care va câștiga titlul în SuperLiga și va merge astfel în preliminariile Champions League:

„(n.r. Cum a trăit loviturile de departajare) Să văd inima cum e la un EKG. La intensitate maximă, așa cum cred că au trăit toți suporterii Universității Cluj. Ne-am bucurat la fiecare penalty marcat, ne-am întristat la fiecare primit. Capul sus, asta face parte din sport. A fost un duel studențesc, și în teren, și în tribune.

Felicit ambele galerii, mulți clujeni veniți aici. Îi felicit și pe cei de la Craiova, au avut și ei o coregrafie excepțională. A fost un plus pentru fotbalul românesc ce s-a întâmplat în seara asta la Sibiu. Felicitări din nou Universității Craiova. Succes în Europa League și nouă, de ce nu, în Champions League”.

