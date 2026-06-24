Emil Boc, mesaj ferm pentru Vladimir Putin: „Imnul Rusiei nu se va intona în Sala Polivalentă din Cluj!”

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Federația Internațională de Gimnastică (FIG) a decis recent să ridice sancțiunile și să permită sportivilor ruși să concureze din nou sub însemnele naționale (steag și imn). Cluj-Napoca se pregătește să organizeze, între 26 și 28 iunie 2026, Cupa Mondială de gimnastică ritmică, iar Emil Boc a avut un mesaj clar. Ce mesaj i-a transmis edilul președintelui Vladimir Putin.

Mesajul lui Emil Boc pentru Vladimir Putin

Cluj-Napoca găzduiește o nouă competiție sportivă în această vară. Orașul va fi „casa” Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie. a transmis un mesaj ferm, anunțând că în nu se va intona imnul și nu se va afișa drapelul Rusiei, indiferent de rezultatele sportive.

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Orașul și-a asumat organizarea competiției sub vechiul set de reguli, care interzicea explicit aceste simboluri. Primarul cere FIG să respecte strict condițiile de desfășurare valabile la momentul la care orașul a acceptat să găzduiască evenimentul. El a mai a subliniat că măsura nu este un protest la adresa sportivilor în sine, ci un refuz categoric de a permite expunerea simbolurilor unui „stat agresor” pe teritoriul României, o țară care condamnă invazia din Ucraina.

„Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În Sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, (n.r. într-o) țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, în Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune al Rusiei la adresa Ucrainei., a declarat Emil Boc, într-un material video postat pe contul personal de pe Instagram.

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Tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică 2026

Competiția face parte din World Challenge Cup (Grupa 3 în clasificarea FIG), o etapă importantă care adună elitele gimnasticii ritmice mondiale pentru acumularea de puncte în clasamentul general. Evenimentul cuprinde două secțiuni principale (atât faze de calificări, cât și finale):

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RGI (Rhythmic Gymnastics Individual): Probe individuale, unde gimnastele concurează la cele patru obiecte specifice (cerc, minge, măciuci și panglică).

Probe individuale, unde gimnastele concurează la cele patru obiecte specifice (cerc, minge, măciuci și panglică). RGG (Rhythmic Gymnastics Group): Probe de ansamblu, care implică exerciții sincronizate de grup.

Evenimentul este organizat sub egida Federației Române de Gimnastică Ritmică, având sprijinul logistic și financiar al Primăriei Cluj-Napoca, orașul având deja o tradiție în găzduirea unor astfel de etape de Cupă Mondială în anii precedenți.