Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua cu Uniunea Europeană și noaptea cu Rusia în pat!”

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Cluj-Napoca va găzdui Cupa Mondială de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie, iar primarul Emil Boc a avut o poziție clară împotriva Rusiei înainte de acest eveniment. Contextul este ridicarea sancțiunilor sportivilor ruși de către Federația Internațională de Gimnastică, care a venit după ce edilul a acceptat găzduirea evenimentului, în baza vechiului set de reguli.

Emil Boc, răspuns ferm după ce Rusia și-a retras sportivii de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca

și arborării drapelului țării în timpul Cupei Mondiale de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, Ambasada Rusiei din România a venit cu un comunicat prin care a anunțat retragerea sportivilor în urma acestor interdicții.

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a explicat clar că dacă Federația Internațională de Gimnastică i-ar fi propus organizarea acestui eveniment în condițiile actuale, ar fi refuzat fără să stea prea mult pe gânduri. Emil Boc recunoaște că nu se teme de nicio repercusiune din partea Rusiei pentru poziția sa: „Atunci când ai valori și principii, n-are de ce să-ți fie teamă. Vreau să fac câteva precizări… eu nu am nimic cu sportivii, aceștia au fost primiți cu alte ocazii, când au respectat aceste reguli.

Când am aprobat, am aprobat în aceste condiții, cu vechile reguli în vigoare. FIG a schimbat regulile pe ultima sută de metri. O situație asemănătoare s-a întâmplat în Polonia, tot la gimnastică ritmică, iar Polonia a refuzat intonarea imnului și arborarea steagului”, a spus Emil Boc, la

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Emil Boc a răbufnit la adresa regulilor Federației Internaționale de Gimnastică

Federația Internațională de Gimnastică a schimbat de curând regulile privind simbolurile Rusiei în competițiile sportive, lucru pe care Emil Boc nu îl agreează. „A ieșit Rusia din Ucraina și nu am aflat eu!? S-a schimbat politica României față de un stat agresor și nu am aflat eu? Nu suntem singuri pe lumea asta. Când România și Uniunea Europeană își vor schimba poziția oficială, voi fi primul care va respecta noile reguli.

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Dacă Rusia va părăsi teritoriul invadat, atunci voi respecta regulile. Nu este o ofensă la adresa nimănui, fac asta doar pentru a respecta niște principii în care credem. Nu putem abandona aceste valori, să fim ziua cu Uniunea Europeană și noaptea cu Rusia în pat. Când avem un cuvât dat, trebuie să ni-l respectăm.

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Pe viitor, dacă se va vrea să se organizeze la Cluj și voi ști regulile, voi refuza din start așa ceva. La momentul în care am aprobat evenimentul, alte reguli erau în vigoare. Am discutat civilizat cu toată lumea, am invocat exact aceste lucruri pe care vi le-am prezentat și dumneavoastră. Evident, trebuie comunicat și partenerului. Nu am avut niciodată nicio problemă cu adversarii din Rusia, dar trebuie să se respecte niște principii și valori”, a mai spus Emil Boc.