Universitatea Cluj a pierdut surprinzător, vineri seară, pe teren propriu, în fața celor de la Petrolul Ploiești. „Șepcile roșii” au cedat cu 2-3 pe Cluj Arena, la capătul unui meci spectaculos, cu o sumedenie de ocazii la ambele porți.
Eșecul a fost unul neașteptat pentru formația ardeleană. Universitatea Cluj pornea cu prima șansă în fața propriilor suporteri, însă Petrolul a dat lovitura și a produs una dintre surprizele etapei. Vicecampioana României a încercat pe final să revină, însă prahovenii s-au apărat cu toate forțele și au protejat avantajul.
La numai o zi după partida de pe Cluj Arena, Emil Boc a avut parte de o întâlnire surprinzătoare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, un mare susținător al Universității Cluj, s-a fotografiat alături de mai mulți dintre fotbaliștii Petrolului.
Emil Boc a postat pe rețelele de socializare o fotografie alături de mai mulți jucători ai Petrolului, pe care i-a întâlnit în timp ce se plimbau prin centrul orașului Cluj-Napoca. Primarul a dat dovadă de fair-play. Deși echipa sa favorită pierduse partida, edilul a ținut să îi felicite pe fotbaliștii formației de pe „Ilie Oană”, cu care speră să se întâlnească din nou în play-off-ul SuperLigii.
„Fair-play, Petrolul! Ieri ați fost mai buni. Felicitări! Haide «U», și la bine și la greu! Ieri am fost adversari. Astăzi ne-am întâlnit și ne-am strâns mâna. Asta înseamnă fotbalul! FC Petrolul Ploiești a câștigat ieri, la Cluj, cu 3-2 în fața FC Universitatea Cluj! Am suferit și eu, ca orice suporter al Universității Cluj. Dar trebuie să știm și să recunoaștem când adversarul a fost mai bun. Astăzi am avut plăcerea să întâlnesc în centrul Clujului câțiva dintre jucătorii Petrolului și, chiar dacă rana fotbalistică era încă proaspătă, i-am felicitat pentru victorie.
Pentru că rivalitatea adevărată se termină odată cu fluierul arbitrului. Respectul trebuie să rămână. Le-am urat să se bucure de Cluj, să petreacă o zi frumoasă în oraș și, bineînțeles, să lase și ceva bănuți în economia locală – dacă tot au plecat cu toate cele 3 puncte! Și le-am mai transmis ceva: să ne revedem în play-off! Acolo mai discutăm noi despre cele 3 puncte…
Până atunci, mergem înainte. Victoriile se sărbătoresc, înfrângerile se asumă, iar echipa se susține întotdeauna. Haide «U»! Și la bine, și la greu! După vreme rea, vine și vreme bună!”, a scris Emil Boc.