Emil Boc, undă verde pentru Dinamo – FCSB la Cluj: „Welcome”

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Emil Boc (59 de ani), primarul din Cluj-Napoca, a fost întrebat în legătură cu posibilitatea ca meciul Dinamo – FCSB să se joace pe „Cluj Arena”. Cele două cluburi, prin intermediul președinților , s-au pus deja de acord vizavi de această chestiune, iar LPF, , a explicat că o astfel de variantă este permisă de regulament, doar că trebuie îndeplinite anumite condiții, care în prezent nu par a constitui probleme.

Ce a spus Emil Boc despre posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se joace pe „Cluj Arena”

Așadar, cam singura chestiune rămasă de rezolvat în acest sens ar fi cea reprezentată de acordul celor care administrează stadionul. Iar Emil Boc a transmis că nu ar avea nimic împotrivă, cu o singură condiție, respectiv ca activitatea celor de la U Cluj, echipa care evoluează în mod tradițional pe acest stadion, să nu fie afectată.

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Și nu este cazul de așa ceva, întrucât în acel weekend „șepcile roșii” joacă în deplasare în SuperLiga, cu Universitatea Craiova. „Nu știu nimic, dar «welcome», din punctul meu de vedere. Cu condiția să nu afecteze calendarul Universității Cluj”, a spus Emil Boc, potrivit

Cum a reacționat Alin Tișe față de această chestiune

Totodată, și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, instituție care se ocupă de asemenea cu administrarea stadionului „Cluj Arena”, a vorbit despre această chestiune și a spus că nici el nu ar avea o problemă cu organizarea meciului Dinamo – FCSB acolo. Pe de altă parte însă, a transmis și că până în prezent nu a fost făcută vreo solicitare oficială în acest sens.

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„Până acum, nu (n.r. Nu a fost contactat de cele două cluburi). Dar nu avem o problemă. Noi avem cel mai bun gazon din România acum, după hibridizare. Am fost curioși cum rezistă după patru zile de UNTOLD în care a fost acoperit. Mă bucur că investiția pe care am făcut-o a dat rezultate. Stadionul e făcut pentru sport. Dacă cineva își dorește și nu încurcă în vreun fel calendarul competițional al Universității Cluj, nu e o problemă. Nu am văzut încă vreo solicitare venită, dar eu nu văd imediat toate actele care intră în registratură. Ele intră pe o procedură. Nici neoficial nu a fost nimic, nu m-a contactat nimeni.

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Dar, de principiu, noi nu avem o problemă cu nimeni care dorește să joace și care achită o taxă. La noi e o taxă mult mai mică decât în alte locuri din țară. E doar 4.000 de euro pe meci. E stabilit prin hotărâre de Consiliu o taxă de închiriere pe 3 zile. Cea de dinaintea meciului, ziua meciului și cea de după. Pe lângă asta, se achită și cheltuielile la apă și curent, care se citesc înainte de a intra în stadion și după. Se face un proces verbal și se calculează kilowații cheltuiți, la fel și apa. Practic, utilitățile se plătesc separat.

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Repet, noi nu avem motive să ne opunem, doar să nu se suprapună cu un meci al lui U Cluj. Stadionul din Cluj a fost făcut din interes public și pentru a stimula sportul, nu pentru a face din el doar un loc în care se pot face conferințe și mitinguri. Stadionul e pentru sport! Noi avem vreo 10.000 de oameni care-și fac abonament pe an pentru a folosi pista de atletism. Plus că avem în subsolul celor două tribune multe săli de sport, unde oamenii vin și fac box, karate, taekwondo, plus o mini-pistă din interior care a acoperită”, a spus Alin Tișe, conform sursei citate anterior.