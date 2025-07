Emil Gânj, la un pas să comită o altă crimă: ”Riscul e imens!” Portretul psihologic al criminalului, realizat de un profiler din America

Mihaela Brooks, profiler de naționalitate română care locuiește de mulți ani în Canada, a realizat pentru FANATIK un portret psihologic al criminalului Emil Gânj, autorul crimei de la Mureș.

ADVERTISEMENT

Analiza unui profiler din America. Ce spune despre cazul Emil Gânj

Specialista a explicat cu argumente științifice cum ar fi trebui abordată ancheta, astfel încât șansele de găsire a ucigașului să fie mai mari. Emil Gânj este căutat de mai multe săptămâni de dispozitive mari de polițiști. Circa 200-500 de agenți au fost mobilizați pentru .

spune că pentru astfel de cazuri, care se desfășoară pe continentul american, ancheta se desfășoară cu o echipă multidisciplinară, iar căutările pleacă de la portretul psihologic al suspectului, după care se întocmește o hartă mentală a subiectului.

ADVERTISEMENT

În cazul lui Emil Gânj, datele publice indică un personaj extrem de calculat, capabil oricând să ucidă și să se facă nevăzut. Însă cât mai poate bărbatul să se ascundă de poliție? Și cum a reușit să o facă atâta săptămâni.

Evoluția lui Emil Gânj: sadism suprem

Profilerul român crede că este diferită, ceea ce arată că bărbatul nu urmează un tipar precum cel al criminalilor în serie.

ADVERTISEMENT

”A omorât prima dată un bărbat, mai mult ca sigur a fost o crimă funcțională. A fost un conflict. După aceea a urmat o infracțiune sexuală cu dominare. Și după aceea a trecut la o crimă de posesie și sadism suprem cu distrugere simulată. Deci faptele lui nu urmează un tipar clasic de impuls și sunt hipercontrolate în execuție.

ADVERTISEMENT

Ultima crimă este studiată, el este un stalker ce te urmărește tot timpul. Îți dai seama ce răbdare strategică a avut el? A avut un comportament controlat și nu impulsiv.

ADVERTISEMENT

Nu a acționat sub impulsul forței brute, a monitorizat absolut tot, iar răbdarea asta este caracteristică unor criminali cu motivație de tip posesiv-retributivă, adică cei care se răzbună.

A avut o fixare obsesivă cu ea. Cât a așteptat și a spionat, ea devenise o obsesie psihotică de control pentru el. Iar la el totul este control și ego”, a explicat Mihaela Brooks pentru FANATIK.

Cum analizează un profiler cazul Emil Gânj: ”Antisocial, violent narcisic și distructiv”

Emil Gânj nu a ucis într-un moment de furie necontrolată, ci a așteptat strategic momentul potrivit pentru a-și omorî victima, înșelând atenția polițiștilor care asigurau protecția victimei. Acest lucru indică multă îndrăzneală dar și un dispreț total față de autorități. A fost un prim semnal că povestea lui Emil Gânj nu reprezintă un caz obișnuit.

”Modul de operare – sadismul instrumental adică overkill prin lovituri cu toporul. Este un exces de furie plus dorința de desfigurare, loviturile sunt ștergerea identității ei, iar incendierea reprezintă anularea ei completă. El are controlul final. Ura asta și furia împotriva ei sunt provocate de faptul că i-a rănit ego-ul. El are un ego foarte puternic și devine foarte agresiv dacă i-ai șifonat puțin ego-ul.

Imediat după crimă: starea mentală – hipervigilență plus panică controlată. Se deplasează rapid dar nu haotic, primul impuls este să iasă din raza vizuală, dar să aibă el rază vizuală, și ieșire discretă.

Ca tipologie de bază, este antisocial, violent narcisic, distructiv. Are lipsă totală de empatie cu capacitate mimetică și socială ridicată, adică poate să simuleze altceva decât ceea ce este. Nucleul lui combină impulsivitatea violentă, gândirea egocentrică, lipsa de remușcare și obsesia pentru control și posesie. Pentru el, femeia mai ales, era o posesie nu era o persoană.

Tipar de agresiune: este reactiv sadic, nu planifică în detaliu dar acționează agresiv la amenințarea ego-ului.

Mecanisme de apărare: proiecție – se crede o victimă a contextului, disociere și negare. Adică își justifică agresiunea, pentru el meritat. Capacitatea de adaptare – este înșelător de ridicată, este capabil să pare inofensiv. Poate mima regretul, nu se predă, iar atunci când va fi prins capitularea reprezintă anulare ego-ului. Riscul de recidivă este extrem, nu are frână morală”, arată specialista în criminalistică.

Cum a scăpat Emil Gânj de polițiști, până acum

Mihaela Brooks spune că , dar că odată cu trecerea timpului, a ajuns la o ”erodare cognitivă provocată de hipervigilență, lipsă de somn și de hrană”. În prezent, el se simte vânat și poate comite oricând o greșeală care-i poate fi fatală. Autorul crimei de la Mureș trece printr-o descărcare emoțională și se îndreaptă către un colaps fizic aproape total.

”La ora actuală, indiferent că este pe drum, undeva, sau în ascunzătoare, este o bombă biologică în descompunere psihică”, spune Mihaela Brooks.

Specialista crede că, în lipa unor cunoștințe solide de criminalistică, Emil Gânj a acționat instinctiv, reușind aproape miraculos să-și piardă urmele. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla dacă, de exemplu, ucigașul a traversat o apă, moment în care câinii de urmărire i-ar fi pierdut urma.

O altă ipoteză este că Gânj să se fi adăpostit într-un grajd sau într-o stână, iar mirosul lui să se fi amestecat cu cel al animalelor. În fine, o altă variantă este ca bărbatul să fi fost adăpostit de o persoană în care are mare încredere și asupra căreia exercită un control psihologic perfect.

Analiza pe ore. Ucigașul de la Mureș a suferit o transformare: ”Acum este disperat”

Mihaela Brooks a realizat și un traseu pe care Emil Gânj l-a parcurs până acum. Metoda este folosită în criminalistica modernă sub denumirea de geographic profiling.

”În primele 12 ore, el a fost ascuns în altă parte. Nu cred că a avut mâncare sau apă dar a putut rezista. Acum este disperat, nu mai este metodic precum la început.

Chiar dacă are bani la el sau chiar un card, nu poate să riște, știe că este urmărit. Cel mai probabil, în zona aceea sunt livezi, grădini și poate să fure fructe și altele.

Felul cum s-a mișcat a fost, ca să spun așa, în spirală, pe distanțe mai mari de șase kilometri. Deci nu fugise prea departe de locul unde a fost crima. Dar după 4-5 zile era deja la 20 de kilometri.

Primele 6-12 ore sunt momentele post-crimă, când adrenalina este la vârf. Este focalizat să nu fie găsit. Urmează pauza biologică – deja fizic este epuizat, dar nu e epuizat că i-a luat prea mult ca să dea cu toporul. A fost ”răcorirea” asta psihologică.

După vreo 18 ore începe de fapt să se activeze cognitivul: își planifică și își reconsideră riscul. Acum începe să analizeze exact ce are de făcut în perioada asta. A început să-și facă un alt plan de alegere, de strategie. Dacă circulă, o face noaptea. Are totuși nivelul acesta de inteligență, să circule noaptea și nu în cursul zilei. Orele de deplasare sunt între 1 și 4 dimineața.

În pasul următor, dacă nu este undeva ascuns, începe deplasarea calculată, direcțională pe timp de noapte. La el, totul este ca să scape, nu neapărat de pușcărie. Pentru el, capturarea înseamnă că i-ai atacat din nou ego-ul. Acum este decizia asta de fugă reală și să se adapteze la teritoriu.

În zilele 3-5 începe să limiteze contactul cu spații populate, știe pe unde să treacă. De exemplu, dacă vrea să se îndrepte către graniță, bănuiesc că nu are GPS, urmează probabil căile ferate. Nu merge pe drum forestier cât merge în ascunziș. Șoselele, de obicei, sunt pe câmp deschis și le evită. El trebuie să se și hrănească, deci urmărește noaptea și satele pentru a vedea de unde poate să își ia ceva hrană. Și nu fură la stilul mare, să ia totul din cămară, fură doar ce este necesar. Cât despre apă, sunt fântânile astea la marginea satelor sau pe râuri dar gândește-te că apa nu e chiar așa curată și s-ar putea să aibă probleme”, a mai dezvăluit profilerul pentru FANATIK.

Mihaela Brooks atrage atenția: ”Începe un fel de paranoia. Poate lua ostatici”

Mihaela Brooks atrage atenția că Emil Gânj este mult mai periculos acum decât era imediat după crimă. Bărbatul a devenit extrem de imprevizibil, din cauza epuizării și a faptului că se simte încolțit. Profilerul e de părere că ucigașul Andei este capabil de o nouă crimă sau poate lua ostatici, dacă asta îi va aduce un avantaj de moment.

”Pe zi ce trece face mai multe pauze de odihnă și este foarte vigilent. Acum, el merge pe instinct: miros, sunet. Ca vulnerabilitate acum, dacă este pe drum, este într-o epuizare fizică și termică, începe un fel de paranoia. Nu mai rezistă, face greșeli poate fi intoxicat cu ceva ce-a mâncat. Poate să aibă o panică, atunci când nu găsește strategia de ieșire.

Este mult mai periculos. Acum este în stare să ia și ostatici sau să comită o altă crimă. Riscul e și mai mare acum la el.

Eu, dacă aș lucra cu poliția, aș distribui o imagine modificată cu AI-ul, cu el neras și mult mai slăbit”, a încheiat Mihaela Brooks.

Emil Gânj (37 de ani) este principalul suspect al crimei oribile din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, în urma căreia fosta lui iubită, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă și incendiată. Gânj a mai fost condamnat în 2011, la 15 ani și jumătate de închisoare, tot pentru omor. Eliberat în 2020, el a început o relație cu Anda, dar la scurtă vreme femeia l-a reclamat pentru violență domestică. În 2024, Emil Gânj a intrat din nou în atenția autorităților, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție solicitat de femeie.

De câteva săptămâni bune, sute de polițiști îl caută pe Emil Gânj în Mureș, Cluj sau Bistrița Năsăud. Până acum, toate eforturile autorităților s-au dovedit în zadar.