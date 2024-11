Emil Grădinescu a reacționat după ce CSA Steaua a amenințat că-l dă în judecată: „Lumea râde de ei în hohote! Ce am făcut concret?”

Comentatorul sportiv Emil Grădinescu și Mircea Lucescu ar putea fi acționați în instanță de către , fiind acuzați că au folosit în mod eronat denumirea „Steaua” pentru a se referi la FCSB. Jurnalistul a aflat de intențiile clubului și a reacționat pentru prima dată. În loc să se arate îngrijorat de eventualele sancțiuni, Grădinescu a răspuns ironic la situație.

Mircea Lucescu și Emil Grădinescu ar putea fi dați în judecată

”Militarii” își doresc sancțiuni pentru toți cei care atribuie denumirea „Steaua” clubului patronat de Gigi Becali. Ultimii care au intrat sub ochiul vigilent al celor de la Steaua sunt selecționerul României și comentatorul Emil Grădinescu. Cel din urmă a transmis un mesaj ferm.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Emil Grădinescu după scandalul cu cei de la Steaua București

Emil Grădinescu a reacționat ironic, afirmând că va „fugi din țară” după ce a aflat vestea. Mai mult, a subliniat că nu înțelege motivul pentru care ar putea fi acționat în instanță, având în vedere că el a spus doar că FCSB este continuatoarea din punct de vedere sportiv a echipei din liga a doua.

„Am să fug din țară, mă duc în Italia sau în Grecia. Acolo am văzut că o duc bine infractorii, nu sunt trimiși înapoi.

ADVERTISEMENT

Inițial voiam să nu comentez deloc, pentru că e clar că e o aiureală, dar am să fac niște comentarii. În primul rând, o întrebare: Aș putea fi dat în judecată? Pentru ce, concret? Decizia instanței este că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu le poate folosi. Nu se spune nimic despre terți.

Dar ce am făcut eu concret? Am spus ‘Steaua’ în loc de ‘FCSB’? Eu am spus, cuvânt cu cuvânt, că din punct de vedere sportiv, FCSB este continuatoarea echipei care nu a lipsit nicio secundă și nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Este o echipă care nu și-a încheiat activitatea nicio secundă. Ăsta este un adevăr.

ADVERTISEMENT

Al doilea lucru este că am impresia că au început să dea înapoi. Unul dintre managerii clubului, chiar managerul echipei de fotbal, a spus că nu știe dacă vor da în judecată, că nu știe cum va fi această dare în judecată. Nu cred că au făcut ceva concret, coerent, bine documentat, ca să poată obține ceva din această acțiune”, a explicat comentatorul sportiv.

Emil Grădinescu: „Lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi”

Emil Grădinescu a precizat că este la curent cu tensiunile dintre cele două echipe și a încercat mai mereu să folosească denumirea FCSB pentru formația din Superligă. În plus, comentatorul s-a legat și de istoria Stelei București.

ADVERTISEMENT

„Efectiv, lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi. Cum poți demonstra legătura cauzală dintre ce am spus noi și ce pățesc ei?

În ultimii 2 ani, cred că am spus de un milion de ori FCSB și poate că mi-a scăpat o dată sau de două ori ‘Steaua’, că 30 de ani așa am zis. Dar o faci fără să vrei, fără intenție. Iar aceste scăpări au fost amendate de CNA.

Bineînțeles, este un adevăr incontestabil. Nu ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă. Asta e istorie, istorie trăită! Atenție, nu am nimic cu Clubul Sportiv al Armatei, mai ales că tatăl meu a fost ofițer. Eu de la el am luat microbul ăsta, dar istoria este istorie. Ce facem, ștergem cu buretele ceva ce s-a întâmplat cu adevărat? N-ai cum!”, a mai spus Emil Grădinescu, conform .