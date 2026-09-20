Sport

Emil Grădinescu îi cere public lui Gigi Becali să vândă echipa! „FCSB nu va performa altfel. Vinde tot!”

Emil Grădinescu a avut o reacție dură după ce FCSB a fost umilită de Universitatea Craiova. Comentatorul consideră că Gigi Becali ar trebui să vândă echipa.
Alex Bodnariu
20.09.2026 | 05:16
Emil Gradinescu ii cere public lui Gigi Becali sa vanda echipa FCSB nu va performa altfel Vinde tot
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Gigi Becali, îndemnat să renunțe la FCSB după 0-5 cu Universitatea Craiova! Motivul invocat de Emil Grădinescu
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FCSB a fost surclasată în Bănie de Universitatea Craiova, iar la finalul jocului Gigi Becali a dat de înțeles că se gândește inclusiv la varianta de a renunța la echipă. Comentatorul sportiv Emil Grădinescu este de părere că o astfel de decizie ar putea fi benefică pentru clubul din Capitală. În opinia sa, intervențiile repetate ale patronului în viața echipei nu au adus nimic pozitiv.

FCSB, start dezastruos de sezon! Echipa lui Becali a fost umilită în Bănie de U. Craiova

FCSB traversează un început de sezon pe care puțini și l-ar fi imaginat. Roș-albaștrii au părăsit prematur și rușinos cupele europene, după „dubla” cu Auda. Au pierdut cu 2-3 la București și cu 1-4 în Letonia, fiind eliminați cu 3-7 la general încă din turul doi preliminar al Conference League. Nici în campionat lucrurile nu au stat mai bine. FCSB a pierdut puncte în meciuri pe care, în sezoanele precedente, reușea să le gestioneze fără mari emoții.

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Lovitura cea mai dură a venit însă în Bănie. FCSB a fost pulverizată de Universitatea Craiova, scor 0-5, pe „Ion Oblemenco”, într-o partidă în care diferența dintre cele două echipe a fost uriașă. Umilința de la Craiova a completat un start de sezon aproape de coșmar pentru roș-albaștri. Rezultatele sunt mult sub așteptări, iar jocul nu oferă prea multe motive de optimism înaintea unei perioade în care presiunea va deveni tot mai mare.

Gigi Becali, îndemnat să renunțe la FCSB după 0-5 cu Universitatea Craiova! Motivul invocat de Emil Grădinescu

Emil Grădinescu a declarat în direct la Prima Sport că, în opinia sa, pentru FCSB ar fi benefic ca Gigi Becali să se retragă de la club. Comentatorul a făcut trimitere chiar la declarațiile patronului de după umilința cu Universitatea Craiova, când Becali a spus că ia în calcul să renunțe la fotbal dacă rezultatele vor continua în aceeași direcție. Grădinescu consideră că intervențiile repetate ale lui Gigi Becali în deciziile sportive au venit la pachet și cu astfel de rezultate umilitoare.

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„FCSB nu va performa niciodată atât timp cât Gigi Becali va avea imixtiuni la echipă și va decide fie să joace în trei fundași, fie în patru. După aceea, la pauză, «Împăratul» face trei schimbări și dă totul peste cap. Antrenorul nu are nicio putere. Este absolut necesar ca domnul Becali să lase această echipă, să încerce să o vândă. El spune că vinde echipa. Asta este un lucru bun. Nu să vândă jucătorii separat”, a precizat Emil Grădinescu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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