Emil Grădinescu, gafă în direct la TV la FCSB – Rapid! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere

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După dispariţia lui Viorel Păunescu, în vârstă de 91 de ani, LPF a decis să se ţină un moment de reculegere pentru fiecare meci al etapei din SuperLiga. În direct la TV, comentatorul Emil Grădinescu a făcut o gafă, confundându-l pe fostul preşedinte al Stelei cu poetul Adrian Păunescu.

Emil Grădinescu, gafă înainte de FCSB – Rapid! L-a confundat pe Viorel Păunescu

Fostul preşedinte al Stelei, Viorel Păunescu, s-a stins din viaţă la vârsta de 91 de ani. a fost ţinut un moment de reculegere în memoria fostului oficial al roş-albaştrilor, care a condus clubul între 1999 şi 2003.

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Emil Grădinescu a făcut o gafă la TV, spunând că e un moment de reculegere pentru poetul Adrian Păunescu, în locul lui Viorel Păunescu. El a fost corectat imediat de colegul de comentariu, Costi Mocanu. Poetul Adrian Păunescu s-a stins din viaţă pe 5 noiembrie 2010.

Galeria Rapidului nu a respectat momentul de reculegere

Minutul de reculegere a fost un fiasco în sine. Jucătorii celor două echipe s-au strâns la mijlocul terenului, iar Horaţiu Feşnic a fluierat pentru minutul de linişte. Doar că galeria Rapidului nu a respectat momentul, iar arbitrul a fost forţat să îl încheie după doar câteva secunde.

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cu o boală necruţătoare, Alzheimer. În trecut, fostul oficial al Stelei a suferit cinci hernii. În ultima perioadă a fost vizitat constant de Victor Piţurcă, cel care a fost antrenor la roş-albaştrii în perioada în care Păunescu a fost preşedinte al echipei.