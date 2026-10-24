Sport

Emil Grădinescu, gafă în direct la TV la FCSB – Rapid! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere

Catalin Oprea
24.10.2026 | 21:36
Emil Gradinescu gafa in direct la TV la FCSB Rapid Ce sa intamplat la momentul de reculegere
ULTIMA ORĂ
Emil Gradinescu, gafă în direct la TV la FCSB - Rapid! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere. Sursa: colaj Fanatik
Emil Grădinescu a făcut o gafă în direct la TV înainte de FCSB - Rapid. Reputatul comentator a făcut o confuzie înainte de momentul de reculegere pentru Viorel Păunescu.
ADVERTISEMENT

După dispariţia lui Viorel Păunescu, în vârstă de 91 de ani, LPF a decis să se ţină un moment de reculegere pentru fiecare meci al etapei din SuperLiga. În direct la TV, comentatorul Emil Grădinescu a făcut o gafă, confundându-l pe fostul preşedinte al Stelei cu poetul Adrian Păunescu.

Emil Grădinescu, gafă înainte de FCSB – Rapid! L-a confundat pe Viorel Păunescu

Fostul preşedinte al Stelei, Viorel Păunescu, s-a stins din viaţă la vârsta de 91 de ani. Înainte de FCSB – Rapid a fost ţinut un moment de reculegere în memoria fostului oficial al roş-albaştrilor, care a condus clubul între 1999 şi 2003.

ADVERTISEMENT

Emil Grădinescu a făcut o gafă  la TV, spunând că e un moment de reculegere pentru poetul Adrian Păunescu, în locul lui Viorel Păunescu. El a fost corectat imediat de colegul de comentariu, Costi Mocanu. Poetul Adrian Păunescu s-a stins din viaţă pe 5 noiembrie 2010.

Galeria Rapidului nu a respectat momentul de reculegere

Minutul de reculegere a fost un fiasco în sine. Jucătorii celor două echipe s-au strâns la mijlocul terenului, iar Horaţiu Feşnic a fluierat  pentru minutul de linişte. Doar că galeria Rapidului nu a respectat momentul, iar arbitrul a fost forţat să îl încheie după doar câteva secunde.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
Digi24.ro
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu

Viorel Păunescu s-a luptat de câţiva ani cu o boală necruţătoare, Alzheimer. În trecut, fostul oficial al Stelei a suferit cinci hernii. În ultima perioadă a fost vizitat constant de Victor Piţurcă, cel care a fost antrenor la roş-albaştrii în perioada în care Păunescu a fost preşedinte al echipei.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digisport.ro
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
FCSB – Rapid 0-1, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Garita ratează dintr-o...
Fanatik
FCSB – Rapid 0-1, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Garita ratează dintr-o poziție bună!
Barcelona, în corzi înainte de El Clasico! Hansi Flick a primit o nouă...
Fanatik
Barcelona, în corzi înainte de El Clasico! Hansi Flick a primit o nouă veste proastă pentru derby-ul cu Real Madrid
Cele mai frumoase fane au întors toate privirile la FCSB – Rapid! Galerie...
Fanatik
Cele mai frumoase fane au întors toate privirile la FCSB – Rapid! Galerie foto
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!