Sport

Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”

Emil Grădinescu susține în continuare că FCSB este Steaua și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, deși recent a fost chemat la CNA din această cauză
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 07:30
Emil Gradinescu ignora in continuare deciziile CNA FCSB a castigat Cupa Campionilor Europeni
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Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”. Foto: captură Prima Sport
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Cunoscutul comentator sportiv Emil Grădinescu (66 de ani) susține în continuare în mod public faptul că FCSB ar fi de fapt Steaua „adevărată”, echipa înființată în 1947, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, deși în urmă cu doar câteva luni a fost „băgat în ședință” de CNA tocmai din acest motiv.

Emil Grădinescu ignoră în continure CNA în disputa FCSB – Steaua

După cum se știe deja destul de bine, în urmă cu mai mult timp Consiliul Național al Audiovizualului a stabilit că la fotbal termenul de Steaua nu poate fi atribuit decât când vine vorba despre echipa Clubului Sportiv al Armatei, cea din Liga 2, și nicidecum în cazul celor de la FCSB. Bineînțeles că la baza acestei chestiuni au stat deciziile judecătorești date în ultimii ani vizavi de această speță.

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Doar că Grădinescu a încălcat de mai multe ori această prevedere de-a lungul timpului în timpul meciurilor FCSB-ului pe care le-a comentat sau cu ocazia diferitelor emisiuni televizate de analiză. Cel mai recent, duminică seară, după Csikszereda – FCSB 0-2, în direct la Prima Sport.

Ce a făcut Emil Grădinescu după Csikszereda – FCSB 0-2

Întrebat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă dacă ar fi un dezastru sportiv dacă echipa roș-albastră nu s-ar califica în acest sezon în faza principală din Conference League, Emil Grădinescu a susținut că ar fi vorba despre aceeași echipă care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni:

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„Nu ar fi un dezastru, ci un cataclism, o catastrofă! Cum adică FCSB, da? Echipă care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, să…”. Imediat, Samuilă a simțit nevoia să intervină și l-a corectat pe colegul său de platou: „A câștigat Steaua”. A urmat un scurt dialog între cei doi pe seama acestui subiect, pe care îl redăm în continuare:

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Emil Grădinescu: „Eu vorbesc din punct de vedere sportiv. E aceeași echipă, deci nu… Ieșim din problemele juridice”.

Silviu Tudor Samuilă: „A trebuit (n.r. să intervin), pentru…”

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Emil Grădinescu: „Îi spunem FCSB că așa… mă rog. Nu poți fi eliminată de o echipă din Letonia, din lumea a patra a fotbalului european, cu toate că ei au făcut niște achiziții, au adus niște jucători necunoscuți, dar destul de buni, cu viteză, calitate. Nu ai cum să accepți așa ceva și cred că nu se întâmplă asta”.

Emil Grădinescu, chemat la CNA în decembrie

După cum s-a notat anterior, destul de recent, mai exact în decembrie, Emil Grădinescu a fost chemat la CNA și audiat tocmai din cauza unei chestiuni similare. Ulterior, comentatorul sportiv a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre această experiență: „Vreau să lărgesc puţin discuţia şi să spun că am fost sancţionat, dar nu este ceva grav, cu o scrisoare de atenţionare, dar ca manieră de lucru a unui om de televiziune care este invitat la CNA. A fost cam dură poziţia reprezentantei CNA (n.r. Monica Gubernat), în sensul că nu m-a lăsat să vorbesc.

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Acum vreau să vorbesc şi să le spun membrilor CNA, să îi rog frumos să citească atent această hotărâre a instanţei în această speţă a mărcii Steaua şi această speţă a conflictului FCSB – Steaua Bucureşti. Acea decizie se referă exclusiv la interdicţia clubului FCSB de a folosi numele Steaua în acte comerciale. Nu se stipulează în niciun fel interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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