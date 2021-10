Emil Grădinescu, în vizorul CNA. A fost audiat pentru criticile aduse lui Gigi Becali: „Am pierdut cam 10 ore”

Remarcile dure făcute la adresa lui Gigi Becali în timpul unui meci din play-off-ul sezonului trecut l-au adus pe Emil Grădinescu în vizorul membrilor Consiliului Național al Audiovizualului. Cum pe numele său a fost depusă o reclamație, reprezentanții instituției l-au convocat la o ședință online, prin intermediul platformei Zoom, pentru a-și prezenta propria versiune asupra situației.

„Reclamația viza anumite lucruri pe care eu le-am spus despre Gigi Becali și despre FCSB. Și anume, am zis că patronul clubului e paralel cu fotbalul, că el conduce având principii zootehnice și că din acest motiv, de 6 ani de zile, echipa n-a mai câștigat titlul în Liga 1. Una peste alta, îl tăvăleam pe Gigi Becali și s-a făcut o sesizare, dar nu știu de către cine fiindcă nu mi s-a spus”, a mărturisit reputatul comentator TV.

Sesizarea a fost făcută în urma partidei Sepsi – FCSB din primăvară, iar audierea a durat „cam 10 ore, în două zile”, fără să se ajungă la o decizie concretă. Asta pentru că membrii CNA au analizat în cea mai mare parte a timpului relatările posturilor de știri în .

ADVERTISEMENT

Emil Grădinescu a fost audiat la CNA pentru criticile aduse lui Gigi Becali

„Având în vedere că e pandemie și nu se mai poate merge la sediul CNA, eu am primit un link, pe care să-l accesez într-o anumită zi și la o anumită oră, pe aplicația Zoom. Și acolo erau conectați toți membrii CNA care analizau cazul respectiv.

Am fost întrebat care a fost scopul acelor comentarii ale mele și eu am explicat că un comentator relatează un eveniment, adică meciul, în care am evocat o conjunctură în care el are loc, mai ales că e de notorietate ceea ce face Becali, lucru reflectat de întreaga presă din România.

ADVERTISEMENT

Iar ceea ce face este rău, din punctul meu de vedere. Acela a fost momentul în care domnul Mircea Toma, membru CNA, a pus o întrebare, și anume dacă nu cumva comentatorul nu e și nu trebuie să se comporte exact ca un moderator TV?

Din punctul meu de vedere, comentatorul nu e moderator și, în cele din urmă, concluzia a fost că nu trebuie să se ia nicio decizie, practic fapta nu există. Nu mi s-a dat nicio sancțiune, nici măcar o recomandare, fiindcă am văzut într-un alt caz audiat că s-a făcut o astfel de recomandare din partea membrilor CNA”, a declarat Emil Grădinescu pentru .

ADVERTISEMENT

Derby-ul Craiovei i-a adus o nouă reclamație: „Dacă ambele sunt Universitatea, cum să le deosebesc pentru telespectatori?”

Dacă audierea de zilele trecute s-a finalizat fără ca membrii Consiliului Național al Audiovizualului să ia măsuri împotriva comentatorului, pentru care va trebui să dea explicații în următoarea perioadă i-ar putea atrage anumite sancțiuni. Cea mai recentă vizează derby-ul Craiovei, disputat chiar în weekendul trecut și încheiat cu victoria echipei patronate de Mihai Rotaru, scor 2-0.

„În primul rând, e vorba despre cea de la meciul FCSB – Dinamo, făcută de cei de la CSA Steaua fiindcă am rostit numele Steaua, apoi mi s-a spus că s-a trimis o sesizare și după derby-ul Olteniei, de duminica trecută.

ADVERTISEMENT

Mi se reproșează că le-am zis celor două echipe Craiova lui Rotaru și Craiova lui Mititelu și că de ce nu i-am spus Universitatea Craiova clubului patronat de Rotaru. Păi, dacă ambele sunt Universitatea, cum să le deosebesc pentru telespectatori? Mai ales că mai aveau și tricouri aproape identice din punct de vedere cromatic.

Urmează să fiu audiat și pentru reclamația CSA Steaua. Te umflă râsul când o citești, serios! M-au sunat mulți prieteni, amici, care exact mi-au zis că nu s-au mai amuzat de multă vreme atât de tare cum au făcut-o când au văzut ce solicitare au cei de la CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Conținutul reclamației e produsul unor minți prea înfierbântate. Orice om de bună-credință realizează că ceea ce se invocă în ea sunt doar aberații”, a conchis Emil Grădinescu, potrivit sursei citate.